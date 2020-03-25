鴻海與緯創印度廠暫時停工 遵守印度全國封鎖令

隨著印度總理莫迪24日宣布全國從午夜（台北時間25日凌晨2時30分）開始全面封鎖3周，鴻海與緯創在印度的工廠也暫停營運，這些工廠的產品包括組裝部分iPhone機款。

鴻海在發給彭博資訊的簡訊中表示，鴻海在印度的工廠將停工至4月14日。屆時若要復工，會基於政府進一步宣布的消息。

至於緯創的代表也說，該公司也遵守政府命令，暫時停止印度廠的運作，但不願透露是那些產品受到影響。

印度總理莫迪24日宣布進入為期三周的全國封鎖，以遏制新冠疫情的蔓延。他在全國電視演說中表示：「如果我們聽取衛生專家的意見，我們知道21天對於打破傳染周期至關重要。」

擁有13億人口的印度正在努力抑制新冠疫情引發的經濟和健康衝擊，迄今為止，該病毒已在印度感染519例，造成9人死亡。

上周，印度政府對主要城市實施幾乎完全的封鎖，並暫停火車、飛機航班和長途巴士服務。