鴻海與緯創印度廠暫時停工 遵守印度全國封鎖令
隨著印度總理莫迪24日宣布全國從午夜（台北時間25日凌晨2時30分）開始全面封鎖3周，鴻海與緯創在印度的工廠也暫停營運，這些工廠的產品包括組裝部分iPhone機款。
鴻海在發給彭博資訊的簡訊中表示，鴻海在印度的工廠將停工至4月14日。屆時若要復工，會基於政府進一步宣布的消息。
至於緯創的代表也說，該公司也遵守政府命令，暫時停止印度廠的運作，但不願透露是那些產品受到影響。
印度總理莫迪24日宣布進入為期三周的全國封鎖，以遏制新冠疫情的蔓延。他在全國電視演說中表示：「如果我們聽取衛生專家的意見，我們知道21天對於打破傳染周期至關重要。」
擁有13億人口的印度正在努力抑制新冠疫情引發的經濟和健康衝擊，迄今為止，該病毒已在印度感染519例，造成9人死亡。
上周，印度政府對主要城市實施幾乎完全的封鎖，並暫停火車、飛機航班和長途巴士服務。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言