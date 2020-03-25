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貝佐斯精準出手賣在高點 逾3億美元免遭股災吞沒

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
貝佐斯在2月初出售部分亞馬遜持股，免於帳面虧損3.17億美元。（圖／美聯社）
貝佐斯在2月初出售部分亞馬遜持股，免於帳面虧損3.17億美元。（圖／美聯社）

華爾街日報的分析顯示，從2月初到上周末，美國上市公司的高層主管總共出售約92億美元的自家公司持股。其中，電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯精準出手，在2月初接近股價高峰時賣出部分持股，免於承受3.17億美元的帳面損失。

根據分析，華爾街高層主管在上述期間的持股出售讓他們免於承受總額19億美元的可能損失。美股標普500指數自2月19日攀抵高峰後劇烈震盪，截至3月20日已崩跌約30%。

華爾街日報是檢視2月1日至3月19日間美國上市企業主管賣出股票的4,000筆監管文件。至於估算出的避免損失金額則是依據售股日至3月20日間每檔股票的價值變化。

在這段期間，拋售最多股票的主管當屬亞馬遜執行長貝佐斯，他在2月第一周賣掉總額34億美元的亞馬遜持股，時間點適逢股價攀頂之前，這讓貝佐斯截至3月20日能避免約3.17億美元的帳面損失。

根據最近期可得的監管文件，貝佐斯出售的這批股票，相當於他手上亞馬遜持股的3%。他在2月首周所出售的股票量，也幾乎接近他在過去12個月的總售股量。

這項分析並未指出這些華爾街主管是依據任何內部資訊而售股。美股在今年2月創新高，而這些主管通常會在年初時為納稅與預定的交易策略等其他理由賣股票。不過根據分析與標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的資料，美國上市公司主管在上述期間出售的股票數量，比前兩年同期高出約三分之一。

華爾街 貝佐斯 標普

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