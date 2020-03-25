蘋果希望在4月上半陸續恢復開放直營店

蘋果（Apple）通知員工，希望4月上半陸續恢復開放零售直營店，並將多數員工的遠距工作延長到至少4月5日。

彭博新聞取得由資深副總裁Deirdre O'Brien發送的一份備忘錄中說：「就所有大中華區以外的零售店而言，我們將陸續重新開店。目前，我們預期部分門市能在4月上半開張，視當地社區情況而定。一等到日期確定後，我們會提出每家門市的最新狀況。」

「在大中華區以外的所有辦公室中，我們將把所有團隊成員（需要現場工作的人員除外）的彈性工作安排延長到至少4月5日，然後將根據所在的地區每周進行重新評估。」

為避免冠狀病毒傳播，蘋果本月關閉在大中華區以外的所有458家直營零售店。