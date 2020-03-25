美元走貶 投資人預料國會即將達成刺激協議

美元周二走貶，投資人預料美國國會會就2兆美元甚至更高規模的刺激措施達成共識。由於避險需求減弱，日圓和美國公債下跌。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.4%至102.039。美國10年期公債殖利率上升5個基點，至0.83%。

歐元兌美元升0.2%至1.0748美元，美元兌日圓升0.3%至111.59，觸及2月以來最高。英鎊兌美元勁揚1.7%至1.1736美元。

澳幣兌美元上漲1.3%至0.5912；一度飆升2.4%。