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金價四天漲13%是2008年來首見 美紓困在望拉抬所有商品

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
許多國家實施的封鎖措施導致投資人紛紛買入黃金。路透
許多國家實施的封鎖措施導致投資人紛紛買入黃金。路透

投資人看好美國將達成刺激協議以支撐受冠狀病毒衝擊的經濟，石油與其他風險資產一道大幅上漲，黃金創下2008年以來最大四日漲幅，銅也締造逾一年最大漲幅。以下是整理自彭博的商品行情：

●黃金創2008年來最大四日漲幅

除美國刺激措施即將完成立法外，許多國家實施的封鎖措施導致投資人紛紛買入黃金，亦提振黃金期貨。

Comex黃金期貨較現貨黃金溢價達到1980年以來最高，不願具名的交易員說，這反映全球實施封鎖和紐約收緊之際，投資大戶在更大的倫敦市場出售或借出黃金以籌集現金。

當地時間13:30，紐約COMEX黃金期貨6月交割合約上漲5.8%，結算於每英兩1,663.30美元，四天內上漲約13%，為2008年9月以來最大四日漲幅。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay表示：「主要焦點是美國的大規模財政計畫，談判仍在繼續但似乎快要敲定。」他還表示：「Fed量化寬鬆措施幫助支撐了風險資產。」

高盛稱黃金可能達到轉折點，買入的時候到了。「恐懼驅動下的買盤可能開始蓋過流動性需求帶來的賣壓，就像2008年11月那樣。」

●原油：石油與風險資產齊漲

紐約市場原油期貨上漲2.8%，眾議院議長裴洛西示，國會將就龐大的支出計畫達成協議。

不過，貿易公司貢渥集團估計，冠狀病毒大流行打擊了需求，並且沙烏地阿拉伯和俄羅斯等主要生產國增加產量以爭搶市場占有率，全球原油日供應量過剩1400萬至1500萬桶。

紐約市場西德州中級原油（WTI）上漲65美分，收於每桶24.01美元。布蘭特原油5月期貨上漲0.4%，收於每桶27.15美元。

●銅創逾一年最大漲幅

倫敦金屬交易所(LME)3個月期銅上漲4%，結算於每噸4,814美元，為2018年9月以來最大單日漲幅。

投資人在世界各國實施封鎖之際關注需求下降，但因採礦暫停，銅的供應也開始遭受打擊。

紐約 倫敦 俄羅斯

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