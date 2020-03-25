台積電ADR飆漲8%高於台北溢價達10.7% 開盤不漲也難

台積電周二ADR收盤大漲8%，隨美股和費城半導體指數大舉反攻。

台積電ADR漲3.61美元收在48.87美元，較台北交易股價溢價達到罕見的10.7%。費城半導體指數狂漲11.2%。

美國股市周二飆漲，市場看好美國國會即將就史無前例的經濟刺激法案達成協議 ，推動風險偏好急劇升溫。

道瓊工業指數狂飆2,112.98點，漲幅11.4%，收在20,704.91點，創下近90年來最大的單日百分比漲幅，也是有史以來最大漲點。

標普500指數從2016年以來的最低水平強勁反彈9.4%，創下2008年10月以來最大單日漲幅，收在2,447.33點。那斯達克綜合指數上漲8.1%，報7,417.857點。

台灣加權股價指數昨天大漲395.59點收9,285.62點。台積電大漲4.9%，收267.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 55.44 +14.02 54.30 2.10

中華電 CHT 109.25 +3.59 107.00 2.10

台積電 TSM 296.11 +7.98 267.50 10.70

聯電 UMC 13.94 +3.14 13.85 0.62

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價