空前刺激在望 道瓊指數狂飆2,112點 創史上最大漲點

美國股市周二飆漲，道瓊工業指數狂漲逾11%，創下1933年以來的最大單日漲幅，市場看好美國國會即將就史無前例的經濟刺激法案達成協議 ，推動風險偏好急劇升溫。

道瓊工業指數狂飆2,112.98點，漲幅11.4%，收在20,704.91點，創下近90年來最大的單日百分比漲幅，也是有史以來最大漲點。

標普500指數從2016年以來的最低水平強勁反彈9.4%，創下2008年10月以來最大單日漲幅，收在2,447.33點。那斯達克綜合指數上漲8.1%，報7,417.857點。

美國國會議員正在協商規模約2兆美元抗疫刺激法案最後癥結。眾院議長裴洛西表示，她對今天達成協議抱有希望。

摩根大通認為，被迫拋售的絕對瘋狂可能已經結束，現在有將近一兆美元的資金等待流入股市。

不過，NatWest Markets的策略主管James McCormick提醒： 「市場情緒有所回暖，但現在稱之為轉折點還有些過頭，」「這更像是一場拉鋸戰。刺激政策火箭砲已經到位，將與非常疲軟的經濟數據和令人擔憂的疫情趨勢作戰。我們現在對風險資產持更中性的看法。」

受到重創的能源股是標普500指數中表現最好的類股。石油巨頭雪佛龍飆漲23%。該公司表示，由於油價大幅下跌，將削減40億美元的資本支出，以充實資產負債表。

預計將從經濟刺激方案中受益的航空股也是周二的亮點。美國航空集團飆漲36%，不過今年以來股價仍下跌了一半以上。美國眾議院提出向航空公司和承包商提供400億美元的援助。

波音跳漲近21%。波音執行長Dave Calhoun表示，預計737 Max機型將在年中復飛。今年迄今，波音股價已跌近三分之二。

投資者還爭相買進連鎖餐廳的股票，許多連鎖餐廳已被迫暫時關閉。麥當勞狂漲18%。

令投資人期待的是，美國總統川普周一表示，他正在考慮如何在下周結束為期15天的停工停產後，重新恢復部分商業活動。

Boston Private Wealth基金經理人Nancy Perez表示，「我們不知道疫情需要多長時間才能達到高峰。我們不知道如何進行治療。我們沒有疫苗。所以，所有這些不確定性引發餘震連連。」

標普500指數大型銀行股指數跳漲約13%，跟隨美債殖利率漲勢。