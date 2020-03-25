紓困案即將過關 美股收高道瓊漲2112.98點

股市從23日的3年低點大幅反彈，創87年來最佳單日表現，因為投資人預期美國國會議員們接近達成刺激法案的協議，以挽救經濟免受冠狀病毒的破壞。

道瓊工業平均指數飆升2112.98點或11.37%收2萬704.91點，創下1933年來最大單日漲幅。史坦普500指數上漲209.93點或9.38%收2447.33點，為2008年10月來最大單日漲幅。那斯達克綜合指數上漲557.18點或8.12%收7417.86點，則是3月13日來最佳走勢。

雪佛龍上漲22.74%，領漲道指。美國運通、波音也上漲超過20%。能源是史指表現最好的類股，飆升16.3%，而工業和金融類股的漲幅也都超過12%。

市場漲跌比也預示股市已暫時打底完成。紐約證券交易所(NYSE)上漲家數相對下跌家數為12比1，較23日的3年低點明顯回升。