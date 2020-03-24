疫情擾亂物流 推升全球糧食價格
受新冠肺炎疫情衝擊，全球紛紛出現因缺工而起的物流障礙，導致糧食運輸受阻，從而推升農作物價格。
芝加哥小麥期貨23日連續第五天收漲，創下去年6月以來最長漲勢，黃豆與咖啡豆期貨價格也同步走高。在亞洲，泰國稻米出口價格則攀抵2013年以來最高水準。
在阿根廷，代表約7,000名黃豆壓榨農民的工會威脅要罷工，因為擔憂會感染新冠肺炎。農業大國巴西的港口工人，原訂23日表決是否停工，但在最後一刻取消集會。加拿大的貨車司機團體也示警，糧食供應鏈「不平衡」。此外，中南美洲採收咖啡豆的人手也不足。
這些狀況在在凸顯糧食供應鏈有多複雜與脆弱，備受各國控制疫情的措施衝擊，同時也反映出就算糧食供應充足，但把糧食順利運送到目的地，也可能面臨難題。
把糧食從農場送至餐桌，需要倉庫工人、貨車司機、鐵路、航運、港口、穀倉、生產工廠等環節通力合作，但現在糧食供應鏈卻飽受疫情衝擊。疫情導致消費者陷入恐慌、超市貨架一掃而空，糧食價格也開始上漲，這可能導致食品價格上揚。
前美國農業部長（USDA）喬漢斯說，「糧食供應鏈面臨前所未見的需求，我們的飲食習慣已截然不同」，而供應鏈將持續承受來自疫情的壓力。
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