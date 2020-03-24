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印度總理宣布全國禁足21天 「否則國家倒退21年」
印度總理莫迪24日發表電視演說，宣布從25日凌晨起，全國民眾禁足21天。
莫迪說：「從總理到每個村的每位民眾，都要嚴格遵守保持社交距離的原則。全面禁止踏出家門。」
莫迪說：「我奉勸大家，這21天把外在世界全忘了吧。忘掉所有的工作，除了可以在家上班的工作以外。」
他說：「根據衛生專家的研究，需要21天才能阻斷新冠肺炎傳播。如果我們不遵守21天禁足，全國會倒退21年。」
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