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美股早盤爆衝逾1,300點 美紓困計畫有望達陣
美股道瓊指數24日早盤大漲逾1,300點，因美國國會議員可望就經濟紓困計畫達成協議。
道瓊指數24日早盤大漲逾1,300點，標普500指數和那斯達克指數皆勁揚逾5%。台積電ADR漲逾6%。
美國白宮與參議院24日將針對金額超過2兆美元的刺激經濟計畫繼續協商，最快可能於24日就通過；府會談判代表強調，儘管23日的談判未能達成協議，但的確已經獲得重大進展。
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