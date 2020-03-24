危機入市 墨比爾斯看好阿里巴巴和黃金

在全球股市跌到數十年低點之際，享有「新興市場教父」稱號的墨比爾斯（Mark Mobius）表示，現在可能是買進中國大陸電商巨擘阿里巴巴股票的好時機，他也看好黃金。避險基金業大咖艾克曼（Bill Ackman）也砸25億美元買股。

墨比爾斯指出，現在可能是考慮買進阿里巴巴股票的好時機；他說，知情人士透露，軟銀集團（Softbank）準備出售約140億美元的阿里巴巴持股，因此阿里股價可能會走低。

墨比爾斯也預期黃金會走高。在新冠肺炎疫情蔓延的情況下，市場湧現恐慌性賣盤，投資人大舉出脫股票、原油期貨等各類資產，但他說這是一種錯誤做法，投資人應持有黃金，此時可能是增持黃金的好時機。

執掌潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）的艾克曼則表示，潘興廣場為減緩疫情衝擊，原本在信用市場有空頭部位，但如今在看好美國經濟復甦的情況下，已軋平這些空單。

目前艾克曼已砸25億美元買股。他在過去10至12天運用軋平空頭部位所取得的收益，加碼敲進Lowe's、希爾頓全球公司（Hilton Worldwide）、波克夏（Berkshire）等持股。

艾克曼指出，希爾頓等股票被投資人賣過頭了。潘興廣場正在研究希爾頓等業者的現金流量，而這些公司的負債不多，正在下修未來12至18個月的獲利預估，但這些舉動只讓這些企業的價值減少約5%，而非50%。