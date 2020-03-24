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高盛喊黃金「轉折點」來臨 看好漲至1,800美元

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
高盛看好黃金「轉折點」來臨。（圖／路透）
高盛看好黃金「轉折點」來臨。（圖／路透）

國際金價24日延續漲勢，繼續朝每英兩1,600美元大關邁進，隨著美國聯準會（Fed）推出空前措施來保護受疫情衝擊的經濟，高盛集團表示，金價可能已到「轉折點」，買進的時機到了。

國際現貨金價23日收盤大漲3.6%，24日盤中續漲1.2%，至每英兩1,571美元。

黃金隨著風險資產大漲，反映聯準會23日宣布將無限量收購公債與房貸抵押債券（MBS）以壓低借貸成本。聯準會還設立機制，確保信用流向企業與地方政府。

黃金在過去兩周回跌，當時投資人青睞美元，並且賣掉黃金以籌措現金，如今金價有回升趨勢。高盛集團表示，聯準會的措施將協助減輕拖累金價下跌的融資壓力，而投資人現在也把聚焦重心轉向聯準會的資產負債表，就像在2008年那樣。高盛還指出，已開發國家的赤字上揚，且歐洲貨幣聯盟也面臨存亡問題。

包括柯里（Jeffrey Currie）和斯普羅吉斯（Mikhail Sprogis）在內的高盛分析師在23日的報告中表示：「我們相信這將可能導致類似於全球金融危機時期後的通貨貶值（debasement）問題。」

「因此，我們可能已達轉折點，恐懼所引發的買盤將開始凌駕於由流動性帶動的賣壓之上，正如同2008年11月一樣。」

高盛重申黃金的12個月目標價將漲至每英兩1,800美元，為2011年來高點。高盛表示，聯準會措施對金價的拉抬力量，將抵銷新興市場對黃金需求轉弱的衝擊。

金價 聯準會 疫情

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