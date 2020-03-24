歐洲國家進口中國醫療物資 究竟誰「罩」誰？

烏克蘭總統澤連斯基周一宣布，一架載有口罩、試劑和呼吸器的烏克蘭軍機從中國抵達烏克蘭首都基輔。他說：「我們以一個好消息開啟與冠狀病毒奮戰新的一周。」

烏克蘭總統府表示，飛機上載有20噸醫療設備，其中包括兩種試劑、8萬個口罩和1萬套醫生防護罩。此外還為士兵、警察和其他與居民直接接觸的人士提供了呼吸機和50萬個防護口罩。澤連斯基也在官方網站上發布了停靠在基輔機場的IL-76軍用貨運飛機圖片。

澤連斯基說，本周還有更多物資會從中國、韓國和其他國家送來。他也提到已經開始在全國發放物資。

烏克蘭衛生部此前曾警告，重症監護病房的呼吸機短缺。面對疫情擴散，烏克蘭已關閉邊界，並於上周關閉了地鐵站，酒吧，飯店和購物中心，以阻止冠狀病毒的傳播。

此外，奧地利和匈牙利周一也收到了從中國送來的口罩和其他防護裝備。據奧地利航空公司和國防部稱，兩架奧地利航空飛機將這些物資從中國廈門運抵維也納，並將送往奧地利的西蒂羅爾州以及義大利的南蒂羅爾州。

當局拒絕透露進口了多少口罩，但當地媒體援引南蒂羅爾當局說，這批物資是義大利所訂購的150萬個口罩和45萬套防護服的一部分。

匈牙利與威茲航空（Wizz Air）合作載運醫療用品。這家東歐最大的廉價航空說，匈牙利還從中國獲得了防護裝備和檢測試劑盒。威茲航空也說，其中一架周一返回的飛機載有近11噸醫療用品。

威茲航空負責人瓦拉迪（Jozsef Varadi）在一份聲明中說：「在這個困難的時刻，我們正竭盡全力為了抗擊這個流行病做出貢獻。」

誰「罩」誰？

根據中新社報導，中國不但解決了自己的「口罩慌」，在產量大增，日產超過1億的情況下，可以「罩」顧全世界。

報導引用天眼查專業版數據顯示，截至3月22日，經營範圍含「口罩、呼吸防護」的企業數共有52411家，其中自今年2月以來新增超6千家，與去年同期比較，增速高達16倍以上。在這5萬多家企業中，又有17013家的經營範圍含「進出口」。

中國金融科技自媒體「一本財經」3月23日發表「上百萬人湧入生產口罩，疫情之後怎麼辦」，質疑口罩產量被刻意低估，產能過剩，如果不及時出口，可能「面臨利潤崩盤」。

文中提到，許多業者在疫情爆發時投入生產口罩賺取暴利，不過 「但從3月開始，人工、材料、設備漲了十幾倍，口罩價格才漲了三倍多。」

業者指出，從2月開始，至少有上百萬「投機客」成為「口罩大軍」，但3月份之後投入生產的公司在機器設備和原物料大力炒作下，最後可能血本無歸。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社等)

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