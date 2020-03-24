Fed火箭砲也擋不住美元走升 可見「微笑曲線」真實存在

若任永力（Stephen Jen）想要以他的「美元微笑」理論，來證明聯準會（Fed）想擋也擋不住美元升值，Fed昨天窮其一切資源的寬鬆措施，算是再好不過的證據了。

聯準會（Fed）宣布計畫無限量購買債券以支持經濟後，美元周一對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）仍上漲0.3%至102.487。

Eurizon SLJ資本執行長任永力接受彭博訪問時說：「從整個大局面來看，不論別人怎麼說，美元的地仍然難以搖撼。」

在任永力看來，促使Fed全力行動的因素，也正是美元升值之勢難擋的因素：美元需求全在於這波向安全投資轉移（flight for quality），這股趨勢在危機時期更加明顯。

他說：「美國受到震撼之際，全世界其他地方可能受創更重。到頭來，匯率展現的是相對的價位。」

任永力2000年代之初提出所謂的「美元微笑理論」：在美國經濟表現出色和衰退或金融危機期間，美元都會走升，形成兩角上揚的微笑曲線。

任永力認為，目前市場因極度避險，正處於美元微笑的左端。但他認為，從2月從的經濟力道領先歐洲甚至若干新興市場國家來看，美國會率先回春。

任永力說：「就美元微笑曲而論，可以毫無阻礙地從左端跳到右端。因此在全世界多半仍在受創之際，美元很有機會在未來三個月維持走強之勢。」