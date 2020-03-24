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月產100萬個！飛雅特中國廠轉型生產口罩 贈給美國醫護

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
飛雅特公司將轉型中國一處工廠生產口罩，捐給美國第一線工作人員。路透
飛雅特公司將轉型中國一處工廠生產口罩，捐給美國第一線工作人員。路透

飛雅特克萊斯勒汽車（Fiat Chrysler Automobiles NV）執行長麥明凱（Mike Manley）在給員工的電郵中表示，飛雅特將透過中國一處汽車製造廠一個月製造100萬個口罩，捐給美國第一線工作人員和衛生照顧人員。

彭博資訊取得的電郵中，麥明凱表示，該廠於23日轉型，預計在未來幾周開始生產口罩。飛雅特發言人表示，在中國既有工廠生產口罩，是提供美國衛生工作人員醫療用品最快的方法。

飛雅特也計畫提供生產專業和工廠空間來製造醫療用品，然而這仍需一段時間才會發生。製造標準、供應鏈、技術等的差異需要時間克服。

麥明凱在電郵中也提到，在義大利的飛雅特工程師和製造團隊及法拉利公司（Ferrari NV）員工也正與義大利呼吸器公司Siare Engineering合作，加倍生產產量。

飛雅特 義大利 口罩

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