蘋果市值跌破1兆美元 股價自2月高峰迄今重摔31％

蘋果公司市值23日收盤跌破1兆美元關卡，這使得長期競爭對手微軟公司成為目前唯一仍保有1兆美元市值的美國企業。

蘋果股價23日收盤下跌2.1%至每股224.37美元，部分原因是受疫情引發美股大盤賣壓拖累，且投資人對美國國會能否通過大規模財政刺激方案感到焦慮。依照當前股價計算，蘋果公司目前市值約9,820億美元。

蘋果市值自去年10月以來即一直維持在1兆美元之上，2月12日更攀抵1.4兆美元的高峰。但此後，蘋果股價迄今累計重挫31%，因為防疫緊急措施干擾美國經濟，衝擊就業與消費者支出。美股標普500指數在同期間下跌34%。

不過科技類股迄今的跌幅仍比不上能源、金融等其他深受重創的類股。除此外，像是視訊會議軟體業者Zoom Video等一些科技股逆勢上漲，因為數百萬美國民眾被迫在家工作，更加仰賴視訊會議等線上聯繫。

蘋果則同樣受到疫情與經濟連鎖效應影響。蘋果上周表示，將關閉大中華地區以外門市直到發出進一步通知，調整稍早原先暫定關閉至3月27日的計畫。

蘋果也是第一家率先宣布將因疫情無法達成本季營收預估的主要美國企業，早在2月17日就發布財測預警。

在疫情衝擊經濟前，只有四家美國企業的市值曾突破1兆美元，包括Google母公司字母、亞馬遜、蘋果與微軟。

目前，僅剩微軟仍是市值1兆美元俱樂部的一員，但也只是勉強保住頭銜，因為目前微軟市值為1.03兆美元。亞馬遜目前的市值為9,470億美元，字母公司則為7,250億美元。