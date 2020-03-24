中國工廠24小時不間斷生產呼吸器 紐約、米蘭搶著要

新冠肺炎病例全球暴增，醫療配備不足，許多醫療用品工廠加緊腳步生產配備，而北京誼安醫療公司（Beijing Aeonmed Co.）自1月20日來便24小時不間斷地在製造疫情所需呼吸器。

彭博資訊報導，北京誼安兩周前達到中國大陸呼吸器需求後，其工廠生產線就不斷在接國外訂單，生產線有三班輪班甚至安排研究發展人員上生產線。

北京誼安經理李凱（ Li Kai，音譯）表示，「現在全世界沒有一個國家不想要跟中國買呼吸器。我們還有上萬個訂單在等候，現在關鍵是，我們生產速度有多快」。

全球新冠肺炎死亡人數突破1萬5000人，義大利、美國的醫生都在尋求呼吸器。 紐約州長郭謨上周表示，紐約州目前有5000多個呼吸器，但實際可能需要3萬個。

美國重症醫學會（Society of Critical Care Medicine）估計，疫情間美國約96萬病人需要呼吸器協助，然而，美國目前只有約20萬個呼吸器；而全球新冠肺炎死亡人數最多的義大利，呼吸器短缺迫使醫生必須分流病人。

許多國家包機或使用軍機載取呼吸器，而北京誼安不是中國唯一一個與時間競賽製造呼吸器的公司。

連接醫療設備供應商和買家的貝登醫療平台（Vedeng）供應鏈經理吳川樸（Wu Chuanpu，音譯）表示，「中國所有呼吸器工廠因外需都已達到最大產能」。

根據吳川樸，這些工廠至5月前每天將生產最大產能，每天依然接受60至70個新訂單，每筆訂單都有數百或數千台呼吸器，多數是政府下的訂單。