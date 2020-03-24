美股道瓊期指漲逾300點 日股受軟銀激勵勁漲5％

繼美股昨天跌到逾三年來谷底後，美股期指今天在亞洲交易時段上漲。日本日經225指數大漲5%，軟銀狂漲21%創單日最大漲幅。

道瓊工業指數6月期指大漲逾300點，標普500指數期指也上漲1.6%。軟銀據傳打算出售約140億美元的阿里巴巴股票，最終目標是籌集410億美元，以維持受到疫情打擊的業務。

投資人如今將目光放在美國國會財政刺激措施的進展。聯準會（Fed）昨天宣布將無限量購買債券，以保持較低的借貸成本，並將制定計畫以確保授信用流向企業以及州和地方政府。企業違約保險成本降低，符合Fed購買資格的債券ETF上漲。

富達國際全球總經主管 Anna Stupnytska發布報告說：「Fed的努力必須有財政方面更大而及時的措施來配合，財政措施也在這次景氣走下坡期間且更重要的復甦中發揮效果。」