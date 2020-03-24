金價創2009年來最大漲幅 國際油價反彈

原油價格收復部分失地，美國暗示有可能和沙烏地阿拉伯合作穩定價格。美國汽油期貨收在逾20年來最低，紐約商業交易所汽油期貨周一暴跌32%。新冠病毒大流行迫使美國多州政府下達居家令，重創汽油需求。黃金期貨創2009年以來最大漲幅。以下是整理自彭博的商品行情：

●紐約原油期貨上漲3.2%

美國能源部長Dan Brouillette表示，在油價出現二三十年來最劇烈的崩盤之後，為了穩定價格，考慮的舉措之一是與沙烏地建立聯盟。「可以這麼說，作為公共政策程序的一部分，我們的跨機構合作夥伴通常都會一起討論諸多議題，但是對此我們還沒有做出決定，」他說。「未來，我們會通過外交努力進行接觸。但是沒有做出類似性質的任何決定。」

隨著新冠病毒疫情爆發使世界各地的經濟陷入停頓，油價光在3月就下跌48%。美國議員周末期間未能就一項刺激法案達成一致，周一再次未能獲得在參議院通過所需的票數。

紐約商業交易所5月份交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨上漲了73美分，收於每桶23.36美元。 ICE期貨歐洲交易所5月交割的布蘭特原油期貨價格下跌5美分，收於每桶27.03美元，此前曾跌至24.68美元。這低於上周三該基準油價收盤價每桶24.88美元，後者是2003年5月以來的最低水準。

●紐約汽油期貨跌至20年來最低

汽油生產的利潤率大降，WTI原油期貨與紐約商業交易所RBOB期貨之間的價差自2008年以來首次進入負值。由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯空前增產，重創原油等燃料價格，令已經遭受疫情衝擊的能源市場雪上加霜。

部分美國加油站的汽油價格已跌至每加侖1美元以下，很可能會繼續下跌。紐約商業交易所汽油期貨結算價報每加侖41.18美分，創1999年3月以來最低。

●貴金屬：經濟刺激措施推動金價創出2009年以來最大漲幅

參議院民主黨領袖舒默說他一直在與財政部長米努勤溝通，「我們很接近達成協議。」這刺激了美國股市並提振了貴金屬價格。聯準會（Fed）宣布龐大的第二輪刺激措施後，人們對出台財政刺激措施的希望越來越高。

紐約時間下午1:30，紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲5.7%，收於每每英兩1,572.70美元，這是自2009年3月以來最活躍合約的最大漲幅；金價已經連續三個交易日上漲。

●銅價跌至近四年低點

儘管Fed宣布第二輪大規模刺激措施，被視為全球經濟成長晴雨表的銅依然大跌。

倫敦時間17:58，倫敦金屬交易所3個月銅期貨下跌3.7%至每噸4,630美元，本月迄今下跌18%，為至少1991年以來最差同期表現。

「幾乎從未有過在這麼短時間內影響到所有人的如此重大的事件，」盛寶銀行大宗商品策略負責人Ole Hansen通過電話表示。「在某種程度上，讓我感到鼓舞的是今天銅價沒創新低，因為從上周以來新聞報導顯示的情況越來越糟」。