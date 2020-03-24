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道瓊收盤跌582點 經濟刺激計畫卡在國會令投資人失望

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
紐約證交所23日只聞鈴聲，不見交易員人影。美聯社
紐約證交所23日只聞鈴聲，不見交易員人影。美聯社

美國股市周一再度震盪下跌，美國政府為降低新冠肺炎疫情影響的經濟刺激法案仍卡在國會，聯準會（Fed）推出空前的授信支持措施無助於緩解投資人對疫情的顧慮。

國會議員未能在周末期間就刺激法案達成共識，參議院周一的投票也未能獲得足夠票數。

道瓊工業指數收盤下跌582.05點，收18,591.93點，跌幅3%，幾乎完全回吐川普2016年11月8日當選以來的所有漲幅。標普500指數下跌2.9%，至2,237.40點。那斯達克綜合指數小跌0.3%，至6,860.67點，跌幅0.3%。

Fed表示將購買不限量的債券，以保持較低的借貸成本，並將制定計劃以確保授信用流向企業以及州和地方政府。企業違約保險成本降低，符合Fed購買資格的債券ETF上漲。

Fed將以學生貸款、信用卡貸款和美國政府擔保貸款為抵押向小企業放貸，並購買大型企業債券並向他們提供最長四年期過渡貸款。

「Fed確實已經竭盡全力，但我認為，最終市場意識到這需要財政反應，」Edward Jones投資策略師Nela Richardson表示。「每次向前邁出一大步，市場上都會有一種"哦，不，這比任何人想像的都要糟糕的反應"」。

Robert W.Baird投資策略師Willie Delwiche表示，「我們現在需要的是國會發揮領導作用，通過某種形式的刺激議案，因為Fed推出的措施正在緩解一些問題，但還不足以解決所有問題」。

標普能源類股大跌6.65%，在11個大類股中跌幅最大，跟隨油價重挫走勢。

波音公司（Boeing）大漲11.2%，高盛建議買進這支股票。蘋果（Apple）跌2.1%，市值減至9,820億美元，目前市值不如微軟的1.03兆美元。微軟鐵1%。

Fed 疫情 標普

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