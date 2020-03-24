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美國會仍未通過刺激方案 道瓊失望性下跌逾3％

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
紐約證券交易所(NYSE)今起開始暫時轉向全電子交易。(美聯社)
紐約證券交易所(NYSE)今起開始暫時轉向全電子交易。(美聯社)

由於美國兩黨國會議員未能通過大規模財政刺激措施來減少新型冠狀病毒帶來的經濟打擊，股市出現失望性大跌。雖協商仍在持續中，但市場相信時間拖得越久，經濟受創越重。

道瓊工業平均指數收盤下跌582.05點或3.04%收1萬8591.93點，盤中一度觸及3年前的最低水平。史坦普500指數下跌67.52點或2.93%收2237.4點。那斯達克綜合指數下跌18.84點或0.27%收6860.67點，投資人開始回頭買進科技股。

這是不到24小時內第二次在程序上無法通過巨額財政支出以刺激經濟的法案。財政部長米努勤(Steven Mnuchin)稍早曾表示，國會「非常接近」完成財政方案，並指出必須「今天」就須通過該計畫。

他說：「我們正在使用手上擁有的一些資金，但需要國會批准更多資金，以便我們能夠繼續向前進並支持美國勞工和美國經濟。」

參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，他己和米努勤會晤，以努力達成協議。

即使聯準會(Fed)宣布無上限的資產購買方案，參議院未能通過法案也足以給華爾街施加壓力。

Bespoke Investment Group分析師希奇(Paul Hickey)在報告中說，「雖然Fed的行動是巨大的幫助，但市場要尋求永續發展的唯一途徑是讓經濟恢復活力，或者至少有一條比較實際的方法。」

同樣令市場不安的是川普的一系列推文，這可能表明他正在考慮在大流行受到控制之前就讓勞工重返工作崗位。他還轉推了一個推文指出：「曲線平坦化無關經濟」。

波音股價上漲11.18%，跑贏大盤，高盛對波音做出大膽的分析，告訴客戶該公司有足夠的現金來抵禦新冠疫情帶來的衰退，並且航空旅遊最終會回歸。在波音宣布將因疫情爆發而關閉西雅圖地區的工廠後，該股也上漲。該股今年來下跌66%。還暫停了派發股利。

高盛美國首席股票策略師柯斯汀(David Kostin)表示，股市快速復甦或長期復甦之間的差異可歸結為三個因素：病毒多快能受遏制、企業是否能「獲得足夠持續90到180天的資金和流動性」，以及財政刺激措施能否穩定成長預測。

他說：「如果短期關門導致企業違約、關閉和永久裁員，那麼即使遏制病毒，對企業獲利成長的損害可能會持續存在。」

隨著新冠病毒確診病例數量不斷增加，華爾街一直在呼籲財政救濟。根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，目前全球確診病例數已超過35萬例，死亡總數超過1萬5000人。在美國，確診病例數超過3萬5000例。

高盛經濟學者預計第2季GDP收縮24%，而第1季下降6%。摩根史坦利經濟學者贊特納(Ellen Zentner)則發表報告表示，預計第2季將出現歷史性的30%收縮。

MRB Partners策略師拜德(Prajakta Bhide)寫道，「可以這麼說，3月經濟進入獨特的、驟停的衰退，」「如果接下來8周內沒有具體的證據表明該流行病獲得實質控制，那麼人們和企業就沒有理由感到安全地開始使經濟活動正常化。」

疫情導致紐約證券交易所(NYSE)關閉交易大廳，並從開始暫時轉向全電子交易。

疫情 波音 華爾街 紐約

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