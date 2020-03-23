在家上班如何避免分心逛網購？財經專家傳授這三招

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
CNBC報導，一天之中撥一點時間在網路購物可能很吸引人,，但現在並非花錢購買非必需品的最佳時機。美聯社
CNBC報導，一天之中撥一點時間在網路購物可能很吸引人,，但現在並非花錢購買非必需品的最佳時機。美聯社

目前正逢新冠肺炎疫情期間，相信有不少人「奉命」需遠距上班，且極有可能就是在家上班，不能出門。在「家裡沒大人」、又須長時間在電腦前待命的情況下，有些人可能難免「手癢」，一不小心「手滑」，就敗了一堆東西回家。

CNBC報導，一天之中撥一點時間在網路購物可能很吸引人，但在訂購衣服、鞋子、電子產品或其他非必需品時，請考慮採取這三項措施，避免在家上班時過度消費：

●設定瀏覽時間

折價券網站RetailMeNot購物專家斯珂貝爾表示，若感到無聊或心情煩躁就轉向線上購物，不如「給自己一段時間瀏覽和網路購物，例如一周幾個小時」。這不僅能抑制非必要支出，也有助自己在工作日專心工作。

●結帳前給自己24小時的冷靜時間

在網路商城購物，只要按一個鍵就能立刻結帳，但結帳前請給自己24小時思考這筆交易。若這是衝動購買，延後結帳有助冷卻這股購物衝動。

問自己以下這幾個問題，也有助於避免衝動購買，比方說：這如何增加自己的生活價值？這真是一樁好的交易嗎？自己真的需要這項商品嗎？

CNBC提供兩項專業建議，包括安裝程式來限制瀏覽自己可能過度支出的特定網站，和清除任何網站上已儲存的信用卡資訊，這兩項策略將提高消費者購物的難度。

●要做功課

若消費者已考慮過這筆交易，也準備結帳，建議結帳前貨比三家。斯珂貝爾認為，這是消費者每次購物前應做的事，貨比三家才能確保自己獲得最超值的交易。

請記得，有些商品的價格在某些時期較容易下跌。若想省錢，切記購買時機比在哪裡購買更重要。斯珂貝爾表示，這個月要考慮的是冬季衣物。當民眾揮別寒冷的天氣時，就要收拾前一季的冬季衣物，以準備新的存貨。

她說：「此時此刻，避免購買春季衣物和電視等商品。」當消費者在家（網購）的支出愈來愈高，換一台新電視這個想法就很吸引人。她認為，下一個撿便宜的時機，將是電商亞馬遜在7月舉辦的會員日（Prime Day）。

新冠肺炎 電商

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