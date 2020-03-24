史無前例 Fed祭出無限QE

美國聯準會（Fed）廿三日宣布第二波寬鬆行動，包括承諾無限量買進債券，以壓低借貸成本，並制定計畫以確保資金能夠流入企業及各州與地方政府，把介入範圍擴大到公司債與市政債市場。這是聯準會史無前例推出金額無上限且目標明確的量化寬鬆（QE）措施，兼具「無限QE、定向紓困」兩大功能。

廿國集團（G20）財金首長廿三日也將舉行緊急電話會議，商討新冠肺炎疫情對全球經濟的衝擊。

聯準會指出，將買進公債及機構抵押擔保證券（MBS），「金額將達到足以支持市場順利運作，並使貨幣政策能夠有效傳輸到更廣泛的金融情勢及經濟」，暗示聯準會願意買進的債券金額將遠超過上周承諾的七千億美元，且QE金額將沒有上限，寬鬆規模超過金融海嘯時期。聯準會也將買進政府支持機構發行的商業MBS。

在聯準會宣布金額無上限的QE措施後，美股期指一度翻紅，但開盤重挫，三大指數廿三日早盤跌約百分之二，道瓊工業指數約下跌超過五百點。經濟學家指出，儘管聯準會第二波寬鬆行動令人驚豔，但仍須搭配財政刺激措施，才能發揮長期效用。

聯準會也將提供一般家庭和企業前所未見的信用支持，新措施有許多是聚焦於直接援助企業主及股東，以及各州與各城市政府，以支持「企業主、消費者及企業取得信貸流量，整個新融資計畫的規模可達三千億美元」，其中三百億美元是由財政部的交易穩定基金挹注。聯準會還預期「將很快就宣布成立中小企業貸款計畫，對合法的中小企業提供貸款支持」。

聯準會提出兩項新計畫來支持大企業，分別是「主要市場企業信用機制」，讓企業能發行新債及取得貸款；以及「次級市場企業信用機制」，對尚未償還的公司債提供流動性。這也是聯準會史無前例地干預公司債市場。

美國已有不少企業因疫情影響，採取裁員、減薪等措施。聯準會說，此刻必須採取積極措施支援企業，減少工作機會和收入流失狀況，以便疫情減輕時經濟得以迅速復甦。