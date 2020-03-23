聽新聞
test
0:00 / 0:00
Fed祭出護市措施也沒用 美股早盤走跌
儘管美國聯準會（Fed）在開盤前發表了新的市場支持措施，美股今（23）日早盤仍舊走跌。華爾街在等待國會議員在經濟刺激和紓困方案上達成協議，以減輕新冠肺炎疫情帶來的衝擊。
道瓊指數早盤一度下跌570點至18,603.46點，標普500指數下跌2.8%，那斯達克指數也下跌1.67%。
Fed今日宣布第二波寬鬆行動，包括無限量買進債券，以壓低借貸成本，並制定計畫以確保資金能夠流入企業及各州與地方政府。
Bespoke投資集團分析師Paul Hickey表示：「雖然Fed的行動是很龐大的幫助，但唯一一個能讓市場永續改善的方法，就是讓經濟復甦，或者至少要能夠看到未來發展的真正路徑。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言