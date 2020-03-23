Fed祭出護市措施也沒用 美股早盤走跌

儘管美國聯準會（Fed）在開盤前發表了新的市場支持措施，美股今（23）日早盤仍舊走跌。華爾街在等待國會議員在經濟刺激和紓困方案上達成協議，以減輕新冠肺炎疫情帶來的衝擊。

道瓊指數早盤一度下跌570點至18,603.46點，標普500指數下跌2.8%，那斯達克指數也下跌1.67%。

Fed今日宣布第二波寬鬆行動，包括無限量買進債券，以壓低借貸成本，並制定計畫以確保資金能夠流入企業及各州與地方政府。

Bespoke投資集團分析師Paul Hickey表示：「雖然Fed的行動是很龐大的幫助，但唯一一個能讓市場永續改善的方法，就是讓經濟復甦，或者至少要能夠看到未來發展的真正路徑。」