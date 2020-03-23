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Fed宣布無限量買進債券等第二波寬鬆行動 美股期指翻紅

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會23日宣布第二波寬鬆行動，包括無限量買進債券，以壓低借貸成本。圖為聯準會主席鮑爾。 路透
美國聯準會23日宣布第二波寬鬆行動，包括無限量買進債券，以壓低借貸成本。圖為聯準會主席鮑爾。 路透

美國聯準會Fed）23日宣布第二波寬鬆行動，包括無限量買進債券，以壓低借貸成本，並制定計畫以確保資金能夠流入企業及各州與地方政府。

在Fed這項訊息後，美股期指急速翻紅，從原本的跌逾3%，轉為上漲逾1%，道瓊指數期貨漲241點。

Fed指出，將買進公債及機構房貸擔保證券（MBS），「金額將達到足以支持市場順利運作，並使貨幣政策能夠有效傳輸到更氣恨的金融情勢及經濟」，並且將買進機構發行的商業性MBS。

Fed的新措施中，許多是聚焦於直接援助企業主及股東，以及各州與各城市政府。

Fed指出，將支持「企業主、消費者及企業取得信貸流量，整個新融資計畫的規模可達3千億美元」，其中300億美元是由財政部的交易穩定基金挹注。

Fed還「預期將很快就宣布成立中小企業貸款計畫，對合法的中小企業提供貸款支持」。

其他重點還包括：

1.提出兩項新計畫來支持大企業，分別是「主要市場企業信用便利」，讓企業能發行新債及取得貸款；以及「次級市場企業信用便利」，對尚未償還的公司債提供流動性。

2.宣布「定期資產擔保證券貸款便利」，讓一些以學生貸款、汽車貸款、信用卡貸款、小企業管理局擔保貸款及其他資產作為擔保品的證券能夠順利發行。

3.Fed將擴大現有的貨幣市場共同基金流動性便利，涵蓋更多種類的證券，例如市政浮動利率即期票據，以協助各州及城市政府取得資金。

4.Fed將擴大現有的商業票據融資便利，範圍包括高品質市府債務。

Fed 信用 聯準會

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