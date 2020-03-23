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數百萬人失業 亞馬遜卻大徵才 不必面試人來就好

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合22日電
線上零售龍頭亞馬遜打算增員10萬，以應付爆增的線上訂單。圖／路透
線上零售龍頭亞馬遜打算增員10萬，以應付爆增的線上訂單。圖／路透

新冠肺炎疫情在全美蔓延，不少地區頒發居家工作的禁足令，經濟驟然停頓，數百萬人因此失業或薪資大減，但居家避疫也導致關鍵商品及服務如食品、新冠檢測醫療設備等需求量大增，一些最大廠商如亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)等都在急徵人手，甚至平常的筆、面試流程都免了，只要人來就可。

「紐約時報」22日報導，因為新冠疫情肆虐，導致數百萬人賦閒在家，或進行社交隔離，不少經濟活動驟然休克，但基本物資、服務的需求不減反增。

全國僱人最多的連鎖零售商沃爾瑪日前宣布，5月底以前緊急僱用15萬人，到其店面及倉庫服務。此舉代表沃爾瑪增員幅度達10%左右。平常時求才要花兩周，為了快速增加人手，公司表示正加快聘僱用流程。沃爾瑪指出，目標在24小時內都有人上班，執行產品篩選，求職者不必初步面試就可上工。

果菜連鎖店克羅格(Kroger)正為店面及配售中心僱員1萬人。地區性超市如德州的H-E-B、新英格蘭的Stop & Shop也在徵人。線上零售龍頭亞馬遜也打算增員10萬，以應付爆增的線上訂單；公司表示，自16日做此宣布以來，應徵者數量相比前一周大增150%。

食品及醫療補給品零售商、大盤商發現需求量大增，乾脆由飯店業及餐廳業直接拉人過來；那兩種產業遭新冠疫情打擊最慘，關門歇業、大舉裁員者比比皆是。阿肯色州一名餐廳員工被裁員後，隔天下午就改去沃爾瑪上班。

只是這種快速徵人還是面臨後勤上的挑戰。目前衛生官員敦囑大家保持距離，有些州甚至還叫民眾別離家外出。但是想去倉儲業工作，求職者必須本人到場。某冷凍倉儲、送貨業公會副理事長蘭多(Lowell Randel)便表示，因為社交隔離及旅遊限令，徵才、求職還是有些困難，比如你想應徵貨物堆高機操作員，就得本人到場，接受技能評估。

沃爾瑪 疫情 求職 Amazon

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