經濟解析／除疫情外 有哪些訊號可能預示市場反彈？

今天美股期指又大跌，預期本周美國股市又會是以下挫行情展開。市場專家建議投資人留意下列幾項可能的止跌回升訊號。

•醫藥發展提供解方

首先當然是疫情本身傳出的利多。人們最關注的相關醫藥研發，不管是治療用藥或疫苗，若有重大進展，將是最直接的激勵。

•股市連續兩天上漲

Mischler Financial國際交易主任Larry Peruzzi認為，美股如果能連續兩天都收漲，將會是更很好的訊號，若是連續三天，當然更佳。這也是為何上周五美股收跌，會令人如此捶心肝。

•財政措施足以避免企業破產潮並有效支援失業者

Evercore ISI投資組會策略主管Dennis Debusschere說，有效的財政措施必須發揮明顯分攤掉疫情到頂時的經濟負面衝擊，才能築起復元之橋平安過渡。財政措施奏效最為關鍵，否則病例數達到高峰以後，接著的會是經濟衰退的深淵。

•美元資金市場趨穩

Btig策略師Julian Emanuel表示，可觀察各央行穩定美元資金市場的協同行動，是否開始發揮效果，一旦美元資金市場穩定下來，就能安撫股市和其他市場。評估投資人何時終於有信心拿出過去兩年累積的高額現金儲備，再行布局。

•澳幣反彈

彭博MLIV部落格策略師Mark Cranfield說，澳幣是風險指標，等澳幣穩定回升，市場可望有反彈機會。