新加坡陷通縮？2月核心通膨率出現負值 10年來首見

受到新冠肺炎疫情影響，新加坡今年2月的核心通膨率出現負值，這是近10年首度出現負值。

新加坡金融管理局和貿工局23日表示，新加坡2月的核心通膨率（不包含住宿和個人交通費）較前一年大幅下滑，為-0.1%，低於今年1月的0.3%。

這是自2010年1月-0.5%以來的最低核心通膨率。

整體通膨率也很低，較前一年上升0.3%，低於今年1月的0.8%。