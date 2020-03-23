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新加坡陷通縮？2月核心通膨率出現負值 10年來首見
受到新冠肺炎疫情影響，新加坡今年2月的核心通膨率出現負值，這是近10年首度出現負值。
新加坡金融管理局和貿工局23日表示，新加坡2月的核心通膨率（不包含住宿和個人交通費）較前一年大幅下滑，為-0.1%，低於今年1月的0.3%。
這是自2010年1月-0.5%以來的最低核心通膨率。
整體通膨率也很低，較前一年上升0.3%，低於今年1月的0.8%。
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