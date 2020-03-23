快訊

林鄭月娥：25日起 非香港居民不准從機場入境

毒品通緝犯拒攔開車撞板橋員警 連開12槍破窗才制伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新加坡陷通縮？2月核心通膨率出現負值 10年來首見

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
新加坡烏節路購物區的餐廳幾乎沒有客人。法新社
新加坡烏節路購物區的餐廳幾乎沒有客人。法新社

受到新冠肺炎疫情影響，新加坡今年2月的核心通膨率出現負值，這是近10年首度出現負值。

新加坡金融管理局和貿工局23日表示，新加坡2月的核心通膨率（不包含住宿和個人交通費）較前一年大幅下滑，為-0.1%，低於今年1月的0.3%。

這是自2010年1月-0.5%以來的最低核心通膨率。

整體通膨率也很低，較前一年上升0.3%，低於今年1月的0.8%。

通膨 新加坡 新冠肺炎

延伸閱讀

加拿大總理：將參考台灣新加坡等 追蹤疾病傳播

星國也禁過境 北京設12入境檢疫點

雇主安排住飯店 馬來西亞員工飆淚打死不離職

雙J合體夜遊見媽媽！她驚問「有沒有吃醋」

相關新聞

股價飆漲58%市值直逼鴻海 為什麼大家都要用Zoom ?

每次危機，都會有超新星企業因勢而起。這次席捲全球的新冠肺炎大流行，則造就了在美國上市未滿一年的Zoom。它憑什麼顛覆視訊會議這個巨星雲集、又高度成熟的產業？

新加坡陷通縮？2月核心通膨率出現負值 10年來首見

受到新冠肺炎疫情影響，新加坡今年2月的核心通膨率出現負值，這是近10年首度出現負值。

數百萬人失業 亞馬遜卻大徵才 不必面試人來就好

新冠肺炎疫情在全美蔓延，不少地區頒發居家工作的禁足令，經濟驟然停頓，數百萬人因此失業或薪資大減，但居家避疫也導致關鍵商品及服務如食品、新冠檢測醫療設備等需求量大增，一些最大廠商如亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)等都在急徵人手，甚至平常的筆、面試流程都免了，只要人來就可。

經濟解析／除疫情外 有哪些訊號可能預示市場反彈？

今天美股期指又大跌，預期本周美國股市又會是以下挫行情展開。市場專家建議投資人留意下列幾項可能的止跌回升訊號。

世銀首筆抗疫資金 擬撒520億銀彈助阿富汗等40國

世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯今天表示，世銀董事會料將在本週稍晚討論撥發首筆快捷窗口的抗疫資金，以協助阿富...

美國經濟重挫會多深？大摩估美Q2大降30% 有官員說50%

摩根士丹利的經濟學家表示，新型冠狀病毒將導致美國出現比之前預期更嚴重的衰退，第2季國內生產毛額（GDP）將創紀錄地大幅下...

價格戰看不到休兵跡象 國際油價早盤續崩8%

國際油價今天在亞洲早盤繼續崩跌。上周已大跌29%的紐約原油期貨，紐約原油期貨今早再跌8.1%。油價上周已創自1991年以...

美股道瓊期指又暴跌950點至跌停 新冠肺炎疫情蔓延全美

美股期指周一再度崩跌，美國疫情蔓延，美國國會又未能就支出法案達成協議，

德27兆紓困 美60兆救市

法新社報導，德國總理梅克爾政府打算推出總額八千兩百廿億歐元（約台幣廿七兆元）的經濟援助方案，作為對抗新冠肺炎疫情的資金。這是二次大戰結束後德國最高額的紓困方案。

疫情衝擊飯店業 萬豪4月初起要全球數萬員工放無薪假

萬豪集團（Marriott）持續縮減人力，4月初起將要求旗下三分之二的總部與海外員工放無薪假，將持續60至90天，凸顯新...

國際財經市場本周展望(2020/3/23~3/27)

歐美股市

農業染疫 英農工荒雪上加霜

受到新冠肺炎疫情影響，英國農業擔心缺乏可用勞工，業界呼籲英國政府從因疫情失業的民眾當中招募「農業大軍」。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。