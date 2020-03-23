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南韓出口意外展現驚人韌性 本月前20日年增10%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓釜山貨櫃碼頭。 歐新社
南韓釜山貨櫃碼頭。 歐新社

全球市場大片市場因為新型冠狀病毒消失之際，南韓3月初步的貿易統計數字意外展現驚人韌性，前20天的出口年增10%。南韓關稅廳今天說，出口成長主要由汽車、半導體的銷售帶動。

不過數字有玄機的地方在於，南韓今年3月的前20天，多出1.5個工作天，工作天增加的比率正好也約是10%。彭博資訊指出，若以每日平均計算，出口反而是微降0.4%，然而即使略跌，這樣的表現仍在全球經濟因為新冠疫情引發的大混亂中可圈可點。

這項初期統計顯示，出口到美國成長27%，到歐盟成長14%。自中國大陸的進口也見成長，增幅11%。

新冠病毒目前在南韓的蔓延情況已趨緩，不過國際間貿易夥伴的疫情卻日漸加重；在南韓最大市場、中國大陸的經濟活動逐漸復原，然而現在改成其他國家停頓。後續對南韓的晶片、汽車和石化產品的銷售都將造成重大衝擊。

南韓 疫情

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