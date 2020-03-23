美國經濟重挫會多深？大摩估美Q2大降30% 有官員說50%

摩根士丹利的經濟學家表示，新型冠狀病毒將導致美國出現比之前預期更嚴重的衰退，第2季國內生產毛額（GDP）將創紀錄地大幅下降30.1%。

聖路易聯準銀行總裁James Bullard周日（22日）接受彭博資訊訪問時，更預測第2季美國GDP會掉50%，失業率可能衝高到30%，主要因為抗疫進行了大規模的封閉措施。

距離上次預測今年4到6月GDP萎縮4%之後不到一個周，大摩由Ellen Zentner領銜的經濟學者說，他們現在預計會出現更大的降幅，下季失業率平均將為12.8%，消費將減少31%。

這支經濟分析團隊在周日的報告中指出：「經濟活動在3月幾乎陷入停滯。隨著更多地區採取了保持社交距離的措施且金融狀況進一步收緊，短期內GDP成長受到的負面影響變得更大。」

其他經濟研究機構的預測分別是，摩根大通上周估計第2季GDP將萎縮14%；高盛認為將大跌24%；彭博經濟研究預計的跌幅為9%。

國際貨幣基金（IMF）前任首席經濟學者Maury Obstfeld說，幾十年來全球未見同此同步地中斷經濟產出，能想到的例子應該就是「經濟大蕭條」（Great Depression）。