價格戰看不到休兵跡象 國際油價早盤續崩8%

國際油價今天在亞洲早盤繼續崩跌。上周已大跌29%的紐約原油期貨，紐約原油期貨今早再跌8.1%。油價上周已創自1991年以來最大跌幅，主要因為全球升高對抗新冠病毒疫情經濟活動更加緊縮，對原油需求的毀滅性減少史無前例，再加上美國與石油輸出國家組織（OPEC）間增產的價格戰又未能看見休兵跡象。

上周五，美國德州規範油氣業主管機關鐵路委員會（Railroad Commission of Texas）主委Ryan Sitton說，他受邀參加OPEC今夏在維也納的集會，兩邊陣營「停戰」似乎露出曙光。但Sitton訴求德州減產是1970年代以來首見，引來主管機關和生產業者批評，達成協議的希望變得渺茫。

另外，俄羅斯總統普丁也沒有任何會對沙烏地阿拉伯妥協的樣子。觀察家認為，石油價格戰將會持續下去。

需求方面，彭博資訊指出，全球各國政府為防堵新冠病毒疫情採取的封城鎖國措施，對石油的需求量一天可減少1,000萬到2,000萬桶。

西德州中級原油（WTI）5月交割期貨跌1.41美元至21.22美元，布蘭特原油5月期貨跌2.30美元至每桶26.98美元。