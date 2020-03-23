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美股道瓊期指又暴跌910點至跌停 新冠肺炎疫情蔓延全美

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
紐約市路上電子看板發出留在家中的呼籲，市政府正準備周日（22日）起封城以阻止新冠肺炎疫情擴大。美聯社
紐約市路上電子看板發出留在家中的呼籲，市政府正準備周日（22日）起封城以阻止新冠肺炎疫情擴大。美聯社

美股期指周一再度崩跌，美國疫情蔓延，美國國會又未能就支出法案達成協議，

標普500指數期指周一在紐約時間6:00之後交易不久暴跌5%，達到跌停限制。道瓊工業指數6月期指崩跌954點，也觸抵5%的跌停限制。道瓊上周五終場大跌逾910點，和標普500指數跌幅都超過4%，上周跌幅累計都超過14%。

AssetMark首席經濟師 Jason Thomas 說：「大家漸漸體認到衰退幅度會很大，美股看來不像接近底部。看價位的跌幅、投資人信心、甚至撤資的規模，都看不到底部該有的能見度。」

美股這一個月來拉鋸之劇烈，竟不曾出現過連二日漲勢，這幾天就連避往美國公債和黃金等傳統避險資產的投資人也朝不保夕。

有恐慌指數之稱波動率指數（VIX）仍高達65，遠高於一年低點11.75，足見投資人的焦慮程度。

不僅恐慌指數，技術面走勢預告美股還有得跌。道瓊工業指數周五呈現「死亡交叉」，逾一年來首度出現50日均線跌破200日均線，顯示短期賣壓正演變為長期走跌之勢。

標普500指數周五收在2,304點，也跌破2018年耶誕節前夕止住連二日崩跌的支撐線。

美股 標普 疫情

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