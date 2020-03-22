預言2020新冠肺炎的書 衝上亞馬遜排行榜第二名

已故通靈人席爾維亞．布朗（Sylvia Browne）2008年夏天出書，書名是「末日：有關世界末日的預言」，她在書中預言，2020年左右，全球會出現無藥可醫的新冠肺炎。CNN報導，這本書已衝上亞馬遜非小說類排行榜第二名，有作者簽名的收藏版紙本書售價超過500美元（約台幣1.5萬元）。

這段內容寫道：「大約在2020年，一種類似肺炎的嚴重疾病會席捲全球，它會對傷害肺部和支氣管，而且所知醫療方法都無用。比這疾病本身更令人困惑的是，

這個疾病會突然消失，就像它突然爆發一樣，但10年後會再次爆發，之後就會完全消失。」