聽新聞
test
0:00 / 0:00
預言2020新冠肺炎的書 衝上亞馬遜排行榜第二名
已故通靈人席爾維亞．布朗（Sylvia Browne）2008年夏天出書，書名是「末日：有關世界末日的預言」，她在書中預言，2020年左右，全球會出現無藥可醫的新冠肺炎。CNN報導，這本書已衝上亞馬遜非小說類排行榜第二名，有作者簽名的收藏版紙本書售價超過500美元（約台幣1.5萬元）。
這段內容寫道：「大約在2020年，一種類似肺炎的嚴重疾病會席捲全球，它會對傷害肺部和支氣管，而且所知醫療方法都無用。比這疾病本身更令人困惑的是，
這個疾病會突然消失，就像它突然爆發一樣，但10年後會再次爆發，之後就會完全消失。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言