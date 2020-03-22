蘋果承諾捐200萬片口罩 彭斯呼籲各方跟進
美國副總統彭斯21日在白宮每日疫情簡報上表示，蘋果已承諾向醫護人員捐贈200萬片醫用口罩，他並呼籲其他規模較小的企業及民眾捐贈手上的醫療用品。
蘋果執行長庫克在推特證實此事，並表示也會向歐洲捐贈口罩。彭斯指出：「現在正需要大家走進儲藏室，如果各位有100片或1萬片N95口罩，請提供給當地醫院。」
蘋果捐贈200萬片這兩萬片口罩，雖不足以滿足龐大需求，但意義重大。紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）21日表示，政府將提供100萬片N95口罩給紐約市；美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也指出，這100萬片口罩將「大力支援醫療和前線人員」。
蘋果除了捐贈口罩以外，也在13日宣布，對疫情的全球捐款承諾已達到1,500萬美元，包括捐款100萬美元給美國聖荷西，以補償這座城市因全球開發者大會（WWDC）改採線上直播而面臨的相關損失。
庫克19日也支持矽谷當地防疫行動，並承諾會「大量捐贈」，包括對義大利人民保護署提供醫療物資。
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