快訊

雲林縣1高階警官與妻子疑中毒 陳屍水塔雙亡

三重居家檢疫者偷跑夜店遭活逮 新北將重罰100萬

蘋果承諾捐200萬片口罩 彭斯呼籲各方跟進

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
蘋果承諾捐贈200萬片口罩給醫療人員，美國副總統彭斯並呼籲其他規模較小的企業及民眾跟進。美聯社
蘋果承諾捐贈200萬片口罩給醫療人員，美國副總統彭斯並呼籲其他規模較小的企業及民眾跟進。美聯社

美國副總統彭斯21日在白宮每日疫情簡報上表示，蘋果已承諾向醫護人員捐贈200萬片醫用口罩，他並呼籲其他規模較小的企業及民眾捐贈手上的醫療用品。

蘋果執行長庫克在推特證實此事，並表示也會向歐洲捐贈口罩。彭斯指出：「現在正需要大家走進儲藏室，如果各位有100片或1萬片N95口罩，請提供給當地醫院。」

蘋果捐贈200萬片這兩萬片口罩，雖不足以滿足龐大需求，但意義重大。紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）21日表示，政府將提供100萬片N95口罩給紐約市；美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也指出，這100萬片口罩將「大力支援醫療和前線人員」。

蘋果除了捐贈口罩以外，也在13日宣布，對疫情的全球捐款承諾已達到1,500萬美元，包括捐款100萬美元給美國聖荷西，以補償這座城市因全球開發者大會（WWDC）改採線上直播而面臨的相關損失。

庫克19日也支持矽谷當地防疫行動，並承諾會「大量捐贈」，包括對義大利人民保護署提供醫療物資。

圖片擷取自庫克推特。
圖片擷取自庫克推特。

口罩 紐約 疫情 蘋果 彭斯

延伸閱讀

彭斯夫婦進行病毒檢測 雙雙呈現陰性

辦公室成員確診武漢肺炎 潘斯夫婦將檢測病毒

湖人後衛撇清染疫 稱檢疫過程是人生最糟經歷

白宮首例染疫 副總統辦公室有人確診

相關新聞

疫情衝擊飯店業 萬豪4月初起要全球數萬員工放無薪假

萬豪集團（Marriott）持續縮減人力，4月初起將要求旗下三分之二的總部與海外員工放無薪假，將持續60至90天，凸顯新...

預言2020新冠肺炎的書 衝上亞馬遜排行榜第二名

已故通靈人席爾維亞．布朗（Sylvia Browne）2008年夏天出書，書名是「末日：有關世界末日的預言」，她在書中預...

國際財經市場本周展望(2020/3/23~3/27)

歐美股市

農業染疫 英農工荒雪上加霜

受到新冠肺炎疫情影響，英國農業擔心缺乏可用勞工，業界呼籲英國政府從因疫情失業的民眾當中招募「農業大軍」。

就業染疫 川普政府要各州暫緩公布失業數據

華爾街日報報導，一名州政府勞工局官員透露，受新冠肺炎疫情影響，美國首次申請失業給付的人數暴增，川普政府要求各州先不要公布數字，等聯邦政府的勞工部每周四一併公布全國的請領數字。

抗疫防破口 歐記健保翻紅

美國川普政府正考慮特別開放根據歐記健保（Obamacare，正式名稱為「患者保護與平價醫療法」）成立的健保市場，讓沒有保險的人登記投保，以協助對抗新冠疫情。

美救市計畫估達2兆美元 白宮盼23日兩院通過

美國總統川普21日表示，國會議員與他的行政團隊已「非常接近」針對救市計畫達成協議；白宮經濟顧問庫德洛則說，該計畫目標總額達到2兆美元。

美國封州 美股死亡交叉

美國股市上周五（20日）再度崩跌，繼加州之後美國再有紐約、伊利諾等多州也祭出居家避疫令，震驚投資人，道瓊和標普500指數雙雙創下2008年10月以來最慘烈的一周。

高盛：美下季GDP恐萎縮24%

高盛集團基於新冠肺炎疫情重創經濟活動，大幅下修下季美國經濟成長預測，預估第2季國內生產毛額（GDP）成長率預測，從先前估計的負5%下修到負24%，將改寫美國史上單季GDP最大降幅；而未來兩季失業率可能飆升至9%。

全球14車企避險 逾百工廠停產

受新冠肺炎疫情影響，包括福斯、賓士、雷諾、標緻雪鐵龍、通用、福特等多個汽車品牌，相繼宣布「停產避險」；連大陸的比亞迪電動大巴也面臨延遲交貨，總計全球有十四家車企暫停了超過一百多家工廠。

全球車企抗疫 逾百工廠停產

以福斯、賓士、雷諾、標緻雪鐵龍、通用、福特等為代表的多個汽車品牌，相繼宣布「停產避險」；連大陸的比亞迪電動大巴也面臨延遲交貨，總計全球範圍內，14家車企旗下超過100多家工廠都陸續停產。

汽車大廠推優惠 刺激需求

為了拉動銷量，刺激消費，汽車巨頭們已採取像是延遲付款或是信貸服務等金融措施，來刺激市場需求。

熱門新聞

無懼新冠肺炎疫情？日本人湧入東京上野公園賞櫻

美國封州 美股死亡交叉

自己浪費2個月！川普再怪中國不透明害美國反應遲緩

連船都沒有！義國小島唯一居民: 我在地球最安全之地

川普稱瘧疾藥可治新冠肺炎 專家當場駁斥說沒效

他警告3周後紐約病患爆量 醫護感染風險飆高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。