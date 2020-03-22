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疫情衝擊飯店業 萬豪4月初起要全球數萬員工放無薪假
萬豪集團（Marriott）持續縮減人力，4月初起將要求旗下三分之二的總部與海外員工放無薪假，將持續60至90天，凸顯新冠肺炎疫情對觀光業的衝擊。
萬豪發言人表示，原本已要求三分之二的馬里蘭州總部員工休無薪假，如今也將要求約三分之二的國外員工放無薪假。該發言人並未提供萬豪的海外員工總人數，而總部員工人數為4,000人。
萬豪指出，將對放無薪假的美國員工發放20%的薪資，以支應醫療等成本；繼續上班者，將減薪20%，並減少每周工作時數。
萬豪執行長索倫森（Arne Sorenson）表示，目前的業務量約比正常水準低75%，為該業者成立近百年來最艱困的時期。萬豪財務受衝擊程度，比後「911事件」時期與全球金融危機加起來還嚴重。
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