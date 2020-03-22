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創紀錄！全球央行救市 一周合計降息達39碼

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
聯準會主席鮑爾上周初宣布緊急降息後，一周來幾乎天天推出緊急措施。 路透
聯準會主席鮑爾上周初宣布緊急降息後，一周來幾乎天天推出緊急措施。 路透

全球央行過去一周依舊馬不停蹄降息救經濟，紐西蘭從周一（16日）一大早開出第一槍，一口氣降息75個基點（3碼），到了周五（20日）換墨西哥央行上陣，宣布降息50基點（2碼），為這波濤洶湧的一周劃下句點。

彭博資訊統計顯示，各國央行一周來合計降息39碼，力道前所未見，從美國聯準會（Fed）和英國央行（BoE）等舉足輕重的貨幣政策巨頭，到影響力較小的蒙古和千里達與托巴哥央行，都緊急調降基準利率，以對抗新冠肺炎疫情造成的經濟浩劫。

聯準會上周初緊急降息後，一周來幾乎天天推出緊急措施，周五再加碼挹注流動性，增強與加拿大、英國、日本、歐洲和瑞士五大央行的永久換匯操作，周一（23日）起七天期換匯操作的頻率從每周一次增加至每日一次，至少持續到4月底。Fed另外也把流動性支持範圍擴大到美國市政債市場，同時為安撫交易商和其他金融機構，將繼續每日提供1兆美元的隔夜回購操作。

泰國央行周五也罕見緊急宣布降息，基準利率降1碼至0.75%，為史上新低，23日生效。原定25日舉行的決策會也照常舉行。另外，為防疫情擴散，曼谷市政府當天也宣布關閉所有的市集和百貨商場直到4月12日，餐廳只能經營外送業務，超市則可以繼續營業，公告並未禁止民眾出門。

同日墨西哥央行也意外提早一周開會，並宣布利率調降2碼至6.5%，市場預期墨西哥央行接下來還是會繼續寬鬆。

許多央行除了將原已夠低的基準利率進一步調降至歷史谷底，更啟動金融危機時期的應變措施，包括購債、干預貨幣市場，以及為銀行和企業設立緊急貸款計畫等，幾乎可說無所不用其極。

不過俄羅斯央行在連六降後周五按兵不動，基準利率維持在6%，主要是因為盧布匯率已因與沙烏地阿拉伯的油價戰爭而直直落，上周已跌到四年低點。

俄國央行目前陷入兩難，降息有助提振經濟，但可能讓盧布繼續一蹶不振，升息雖或能拉抬匯價，但對經濟不利。

墨西哥 疫情

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