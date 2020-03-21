減產也難救！油價周線跌幅近30年最大 需求直線下墜

國際油價上周重挫逾二成，創近30年來最大周線跌幅紀錄，凸顯世界各國封境圍堵新冠疫情導致全球原油需求直線下墜，即使德州當局提議與石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯協調減產，也提振不了市場信心。

紐約西德州原油4月期貨周五（20日）跌2.79美元，跌幅11%，收在每桶22.43美元，全周跌幅達29%，是1991年1月來跌勢最深的一周。倫敦布蘭特5月期貨周五跌1.49美元或5.2%至每桶26.98美元，全周跌20%。

交易員說，原油需求正以日減1,000萬桶至2,000萬桶（大約相當於全球消費量的20%）的速度急縮，因民眾居家避疫以致開車的人少了，全球班機也紛紛停飛。

石油交易商Vitol研究主管賽里奧說：「今年油需是否崩落，取決於多少國家跟隨義大利腳步鎖國。若擴及歐洲其他地區和美國，那麼再怎麼看跌也不為過。」

監管德州石油生產的德州鐵道委員會雖考慮提議減產原油，與OPEC和俄羅斯協調合力穩定油價，但三位有表決權的委員有兩人對此提案存疑。

荷蘭合作銀行商品策略師費茲莫里斯說：「未來展望不明，使市場烏雲籠罩、動盪不已。德州與OPEC磋商協議，是數周前難以想像的事。」

高盛分析師庫瓦林說，即使德州減產，也阻止不了未來一個月「盛況空前的庫存累積」。他認為油價可能跌到逼得一些生產商關閉油井的價位。

Energy Aspects首席石油分析師森恩預測，布蘭特原油可能下探每桶10美元，待社交疏離措施隨疫情消退而解除，油價才會回升。

Rystad能源分析師狄克森說：「石油需求展望好久沒有這麼黯淡無光了，飛機燃油、汽油、船運燃油、石化用油以及發電用油，需求同時陡降。」