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全球央行狂踩降息油門 過去一周合計降息39碼

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
彭博資訊報導，全球央行在過去一周合計降息達39碼，前所未見。路透
彭博資訊報導，全球央行在過去一周合計降息達39碼，前所未見。路透

全球央行在過去一周繼續降息救經濟，紐西蘭從周一（16日）一大早開了第一槍，一口氣降息75個基點（3碼），到周五（20日）換墨西哥央行上陣，降息50基點（2碼），為這波濤洶湧的一周劃下句點。

彭博資訊報導，各國央行一周來合計降息達39碼，火力前所未見，從美國聯準會（Fed）和英國央行（BoE）等舉足輕重的貨幣政策巨頭，到影響力較小的蒙古和千里達與托巴哥央行，都緊急調降基準利率，以對抗新冠肺炎疫情造成的經濟浩劫。

許多央行除了降低借貸成本—通常調降至歷史低點，更啟動金融危機時期的應變措施，包括購債、干預貨幣市場，以及為銀行和企業設立緊急貸款計畫等，無所不用其極。

花旗集團全球貨幣分析主管拉哈伯里說：「在決策官員推出應變措施之際，很快能看見經濟受傷害的程度愈來愈明顯，這是壞消息。」

新冠肺炎 紐西蘭

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