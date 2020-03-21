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美股創下2008年10月最慘烈一周 技術面預告還有得跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
紐約證交所交易員將電腦搬回家，安便在家作業。路透
紐約證交所交易員將電腦搬回家，安便在家作業。路透

美國股市周五再度崩跌，美國多州祭出居家避疫令震驚投資人，道瓊工業指數和標普500指數雙雙創下2008年10月以來最慘烈的一周。

道瓊工業指數周五開盤一度上漲，不料紐約州繼加州和伊利諾州之後，也下令全州居家防疫，川普政府接著宣布禁止加拿大和墨西哥邊境禁止非必要往來，更加劇美股由紅翻黑頹勢。

道瓊工業指數大跌逾910點，和標普500指數跌幅都超過4%，本周跌幅都超過14%。那斯達克綜合指數跌3.8%，周線跌12.6%。費城半導體指數周線跌15.9%，創下20年來最大單周跌幅。

台積電ADR周五漲1.5%，一周下來仍跌14.7%，創下2008年10月以來最重跌幅。  

美股這一個月來拉鋸之劇烈，竟不曾出現過連二日漲勢，這幾天就連避往美國公債和黃金等傳統避險資產的投資人也朝不保夕。

荷蘭國際集團銀行（ING Bank）亞太首席經濟師卡奈爾（Robert Carnell）說：「好不容易上漲了一天，卻總只能撐上一天，因為疫情的根本問題仍在。」

Kingsview財富管理公司投資總監馬丁（Scott Martin）說：「和 2008年不同的是，這次沒有可避之處。除了現金之外，什麼資產都不敢碰。」

有恐慌指數之稱波動率指數（VIX）仍高達65，遠高於一年低點11.75，足見投資人的焦慮程度。

不僅恐慌指數，技術線形預告美股還有得跌。道瓊工業指數周五呈現「死亡交叉」，逾一年來首度出現50日均線跌破200日均線，顯示短期賣壓正演變為長期走跌之勢。標普500指數周五收在2,304點，也跌破2018年耶誕節前夕止住連二日崩跌的支撐線，分析師認為可能很快向2016年11月川普當選後所跌到的谷底2,139點。

高盛預警，「美國等地疫情造成的干擾日益明顯，從各州資訊可以預見，下周四公布的請領失業救濟金人數恐超過200萬人，創下空前規模。」高盛甚至發出預測，美國第2季國內生產毛額（GDP）按年率可能萎縮24%，遠甚於1958年第1季所創下史上最大10%的萎縮幅度。

周五也是所謂的「四巫日」，即適逢指數和個股選擇權和期貨同天到期的日子，導致美股交易量猛增。

標普500指數按未來一年預估獲利所計算的本益比由19倍降為14.2倍，已低於歷史平均價位，但市場人士認為，整體預估值尚未隨疫情下修，因此光看本益比已失準。

標普 美股 新冠肺炎

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