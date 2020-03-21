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日經：Panasonic內華達電池廠 將停產兩周
日經新聞報導，Panasonic將停止內華達州電池廠「1號超級工廠」（Gigafactory 1）的生產長達14天，以避免員工感染新冠肺炎。Panasonic與電動車大廠特斯拉（Tesla）共同經營這座工廠。
日經新聞也說，Panasonic自23日開始調整設施一段時間後，將暫停Model 3的電池生產。
特斯拉19日表示，美國唯一的製造廠費利蒙（Fremont）工廠自23日工作結束後，將暫時停工，配合加州政府的「居家令」。
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