疫情反帶來工作機會！美國這些行業大舉招兵買馬

美國上周申請失業救濟金人數大增7萬人，單周增幅之大為歷來少見。但仍有一些業者在新冠肺炎疫情蔓延捲起裁員潮時逆勢操作，卯起勁來招兵買馬。

MarketWatch報導，新冠疫情延燒，促使愈來愈多美國民眾力行社交疏離，協助遏阻病毒繼續傳播，因而造成許多仰賴客流量的行業因生意流失而被迫精簡人力，例如實體零售店、飯店、餐廳、酒吧等。

但好消息是，疫情也讓宅經濟更熱絡，若干行業湧現一波盛況空前的需求，促使業者急忙增聘人手因應暴增的需求。

零售巨人沃爾瑪（Walmart）宣布計劃招聘15萬名新員工，初期以臨時工為主。沃爾瑪並發給全職時薪員工每人300美元獎金、非全職時薪員工每人150美元獎金。

電商龍頭亞馬遜（Amazon）也打算增聘10萬名人手，以因應隨著民眾宅在家而爆量湧來的網購訂單和送貨需求。亞馬遜旗下事業，包括美國訂單履行中心、運輸部門、Amazon Go無人便利商店、Whole Foods生鮮超市，以及送貨業務，都開出職缺。

除沃爾瑪和亞馬遜之外，另有一些行業也在大舉招人：

●超市與便利商店

眾多民眾湧入賣場採購「避疫戰備儲糧」，以致貨架常被掃購一空，克羅格（Kroger）和喜互惠（Safeway）等連鎖超市基於補貨人力需求激增，將增聘成千上萬名人手，喬氏超市（Trader Joe's）則發給員工獎金，慰勉他們的辛勞。

連鎖便利超商7-Eleven也在20日宣布，將聘請多達2萬名店員，以維護店內清潔、商品充足。

●外送服務

由於更多消費者上網購物並點外送餐飲，諸如外送員、統籌外送人力調度的遠端工作人員和其他職務，也急缺人。根據Glassdoor的招聘資料，大多數職缺徵求貨車司機、外送員，以及倉儲人員。

達美樂披薩（Domino's Pizza）表示，將招募全職與兼職員工，職缺涵蓋多種職務，特別是外送員和披薩師傅。這類職務需求甚殷，因為許許多多的餐廳和速食連鎖店基於防疫考量，已轉向外帶、外送、得來速模式。

食譜食材外送公司Blue Apron也宣布擴大營運，將招聘員工以滿足疫情推升的需求。

●網路與電訊

在奉令「居家避疫」的城市，例如舊金山，許多居民被迫在家工作。這導致虛擬團隊工作平台Slack、微軟團隊協作平台Teams、視訊會議平台Google Hangouts等服務的需求激增。但要運用這些平台，必須先具備可靠的高速網路連線。

服務逾10萬名用戶的北加州網路與電訊服務商Sonic執行長賈斯伯表示，近來新增客戶數目創新高紀錄，他考慮每個月增加15名人手。目前該公司僱有520名員工。

●製造業

隨著新冠肺炎確診人數日增，美國呼吸輔助設備如人工呼吸器的需求也升高，可望促使製造商增聘人手。

汽車大廠通用（GM）和福特（Ford）都表示，正「探尋」改裝生產線支援生產人工呼吸器的可行性。