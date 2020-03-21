快訊

劉香慈生了！二寶照片曝光：沒有讓媽咪痛太久

日經：日擬擴大跨太平洋夥伴貿易協定 納入台灣

馬斯克：特斯拉和SpaceX正在製造呼吸器

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
馬斯克在推特上證實，他所帶領的特斯拉和SpaceX兩家公司正在製作呼吸器。路透
馬斯克在推特上證實，他所帶領的特斯拉和SpaceX兩家公司正在製作呼吸器。路透

不久前，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克才口出狂言，說因疫情而恐慌很蠢。然而，他20日在推文上表示，特斯拉和SpaceX員工「正在製作呼吸器」，即便他不認為派得上用場。

國外科技網站Techcrunch報導，馬斯克在推特上證實，他所率領的這兩間公司正在製作呼吸器。日前紐約市長白思豪直接拜託馬斯克，請他協助減緩醫院內呼吸器供不應求的問題，以對抗新冠肺炎疫情。

目前投入生產的員工人數和工廠位置，仍不得而知。

無論馬斯克決定為何，他的計畫仍面臨特定的障礙，原因是生產作業需有認證過的醫療人員投入，且臨床使用的呼吸器硬體設備必須經由美國食藥屬（FDA）許可。這可能會拉長生產時間。

不過，呼吸器的需求迫在眉睫，促使其他汽車製造商探詢加速生產的門路。通用、福斯和福特汽車已先後向白宮表達願意協助製造呼吸器。福斯汽車20日說，將成立專案小組，以研究3D列印的生產方式。

馬斯克 特斯拉 新冠肺炎

延伸閱讀

加州祭「居家令」 特斯拉停工

不受疫情耽誤 特斯拉新款小休旅Model Y準備開始交車！

特斯拉打造自製電池 100萬英里不是夢！

Elon Musk宣布特斯拉第100萬輛新車下線！照片還透露玄機

相關新聞

美股創下2008年10月最慘烈一周 技術面預告還有得跌

美國股市周五再度崩跌，美國多州祭出居家避疫令震驚投資人，道瓊工業指數和標普500指數雙雙創下2008年10月以來最慘烈的...

疫情反帶來工作機會！美國這些行業大舉招兵買馬

美國上周申請失業救濟金人數大增7萬人，單周增幅之大為歷來少見。但仍有一些業者在新冠肺炎疫情蔓延捲起裁員潮時逆勢操作，卯起...

日經：Panasonic內華達電池廠 將停產兩周

日經新聞報導，Panasonic將停止內華達州電池廠「1號超級工廠」（Gigafactory 1）的生產長達14天，以避...

馬斯克：特斯拉和SpaceX正在製造呼吸器

不久前，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克才口出狂言，說因疫情而恐慌很蠢。然而，他20日在推文上表示，特斯拉和SpaceX...

國際財經市場本周回顧

歐美股市

疫情洶湧 好萊塢12萬人失業了

根據美國娛樂界從業人員工會「戲劇舞台雇員國際聯盟」（IATSE），新冠肺炎疫情來襲，好萊塢大約已有12萬人失去工作。

疫情煞不住！美國下周新增三百萬人 請領失業補助

新冠肺炎疫情全球攀升，美國多個州和城市施行居家避疫，8400萬人受影響、許多企業幾乎關閉，華盛頓郵報報導，疫情造成的美國...

憂全球燃料需求崩跌 油價再度重挫

儘管傳出石油輸出國家組織（OPEC）與德州能源監管機構談判消息，但因市場憂慮全球燃料需求崩潰，油價今天再度重挫，創近30...

美股反彈無力！道瓊再挫逾900點 單周跌17%金融危機來最糟

美股反彈無力，以華爾街有史以來最動盪的一周終結，投資人對新型冠狀病毒的經濟衝擊越來越擔憂。

克魯曼：美國力抗經濟染疫 應依循三原則

新冠肺炎疫情迅速蔓延，不僅美國股市已受重創，美國經濟情勢看來也急轉直下。此刻應採取什麼樣的經濟政策應變？

印度防疫升級封鎖孟買等4城 新德里關餐廳商店

印度武漢肺炎疫情持續惡化，馬哈拉什特拉省今天宣布孟買、平埔里青奇瓦德、普恩和納格坡等4城封城，新德里則宣布關閉餐廳、購物...

美股早盤開高 震盪再現

美股20日開盤延續前一個交易日的漲勢，道瓊工業指數上漲165點，漲0.8%，漲幅一度擴大到1.7%，或347點，但漲勢隨...

熱門新聞

美股反彈無力！道瓊再挫逾900點 單周跌17%金融危機來最糟

男乘客朝空姐吐口水、賞巴掌 反遭他人圍毆打斷助骨

《李屍朝鮮》劇中的真歷史：喪屍也無法撼動的森嚴社會階級

憂全球燃料需求崩跌 油價再度重挫

疫情煞不住！美國下周新增三百萬人 請領失業補助

國際油價會跌到多低？分析師預估跌破每桶20美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。