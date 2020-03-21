馬斯克：特斯拉和SpaceX正在製造呼吸器

不久前，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克才口出狂言，說因疫情而恐慌很蠢。然而，他20日在推文上表示，特斯拉和SpaceX員工「正在製作呼吸器」，即便他不認為派得上用場。

國外科技網站Techcrunch報導，馬斯克在推特上證實，他所率領的這兩間公司正在製作呼吸器。日前紐約市長白思豪直接拜託馬斯克，請他協助減緩醫院內呼吸器供不應求的問題，以對抗新冠肺炎疫情。

目前投入生產的員工人數和工廠位置，仍不得而知。

無論馬斯克決定為何，他的計畫仍面臨特定的障礙，原因是生產作業需有認證過的醫療人員投入，且臨床使用的呼吸器硬體設備必須經由美國食藥屬（FDA）許可。這可能會拉長生產時間。

不過，呼吸器的需求迫在眉睫，促使其他汽車製造商探詢加速生產的門路。通用、福斯和福特汽車已先後向白宮表達願意協助製造呼吸器。福斯汽車20日說，將成立專案小組，以研究3D列印的生產方式。