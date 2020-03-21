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疫情煞不住！美國下周新增三百萬人 請領失業補助

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
華盛頓郵報指出，疫情造成的美國經濟惡化比預期的還快。歐新社
華盛頓郵報指出，疫情造成的美國經濟惡化比預期的還快。歐新社

新冠肺炎疫情全球攀升，美國多個州和城市施行居家避疫，8400萬人受影響、許多企業幾乎關閉，華盛頓郵報報導，疫情造成的美國經濟惡化比預期還要快。

在短短24小時內，美國三個大州，包括加州、紐約州、伊利諾州，要求民眾居家避疫（購買食物和藥物例外），賓州則下令關閉非必要商店。

報導指出，疫情已經造成美國數百萬人加入失業者行列，摧毀經濟的速度已經超越聯邦政府回應疫情發展的速度。

根據美銀美林集團，美國下周首次申請失業給付人數可能高達300萬人左右，這是1982年經濟衰退時所創紀錄的四倍；摩根大通集團（JPMorgan Chase）經濟學家表示，這只是美國失業率飆升開端，將從3.5%升至20%。

疫情造成的經濟損失驚人。橋水投資公司（Bridgewater Associates）表示，美國企業營收總共將減少四兆美元（台幣121兆元），未來三個月美國經濟將以30%年率縮水；高盛集團（Goldman Sachs）預估萎縮幅度為24%；摩根大通預期14%。

近期剛從2008年和2009年金融海嘯恢復的勞工及其家人已受到疫情波及。美國聯準會去年的調查顯示，39%美國人無法支應超過400美元的無預期開銷。

多數經濟學家預期經濟將在今年下半年從谷底爬出。不過，前提是看疫情獲得控制以及美國和其他政府採取措施防止疫情對工廠、金融體系造成長期影響。但根據橋水、高盛、摩根大通，即便經濟真的復甦，年底經濟規模仍將比年初小。

事實是，沒人知道未來幾個月會發生什麼事。華爾街或美國政府沒人有經驗處理這種突然衝擊美國生活的複雜威脅。

疫情 失業

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