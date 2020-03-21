快訊

【總編開箱】一張必讀疫情表 讓我們夜夜心驚

美股反彈無力！道瓊再挫逾900點 單周跌17%金融危機來最糟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股反彈無力！道瓊再挫逾900點 單周跌17%金融危機來最糟

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
美股反彈無力，道瓊指數再下跌913.21點，收在1萬9173.98點，單周下跌17%。 路透社
美股反彈無力，道瓊指數再下跌913.21點，收在1萬9173.98點，單周下跌17%。 路透社

美股反彈無力，以華爾街有史以來最動盪的一周終結，投資人對新型冠狀病毒的經濟衝擊越來越擔憂。

道瓊工業平均指數在早盤上漲400點之後，下跌913.21點或4.55%收1萬9173.98點。史坦普500指數下跌104.47點或4.34%收2304.92點。那斯達克綜合指數在上揚2%之後下跌271.06點或3.79%收6879.52點。

道指本周下跌17%，創下2008年10月下跌18.2%來最大單周跌幅。史指在上周下跌11.5%後，本周再逾13%。那指本周下跌12.6%。史指和那指本周也創下2008年金融危機來最糟單周走勢。道指已較2月歷史高點下滑35.2%，史指下跌32.1%。

芝商所集團(CME Group)的清算公司Ronin Capital無法滿足其資本要求。該消息在交易最後兩個小時給股票造成了壓力，因為這再次表明在市場急劇下跌之下，部分公司承受著壓力。

讓市場賣壓加重壓力的其他因素包括紐約州的居家命令、原油價格迅速反轉和美元走強。過去一個月價格腰斬的石油，走勢翻轉產生連鎖反應，導致投資人在其他市場上出售資產。

IndexIQ投資長布魯諾(Sal Bruno)說：「市場交易情緒遠超過實際數據。」「這就是造成波動的原因。」

他說：「資產全面遭到拋售，實際上沒有什麼充分的理由，而僅是因為存在恐懼。」「回顧一下，有多少交易是根據訊息，又有多少是基於情感。」

3M大跌9.18%，與迪士尼同步拖累道指。史指科技股由升轉跌，收跌4%，微軟下跌3.76%，高通下跌6.29%。

TD Ameritrade首席市場策略師齊納漢(JJ Kinahan)表示：「波動性不太可能消散。」「大家只能看到市場能建立一些交易區間。」

他說：「目前，沒有人能指出肯定的支撐點或壓力點，因為股指走勢波動太大。」

聯準會(Fed)本周宣布，除了國會的努力外，還將採取一系列刺激措施。並於20日宣布將擴大其資產購買計畫，納入市政債券。但是，這些措施並未緩解投資人的擔憂。

紐約人壽投資公司析師古德溫(Lauren Goodwin)表示：「市場動盪將一直持續到政府在財政或貨幣上為壓力較大的企業和中小企業提供支持為止。」「用以支持因疫情而中斷的經濟的這些措施雖是暫時的，但至關重要。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)20日下令100%無關緊要的企業員工在家工作。他說：「我想我們所能採取的最激烈的行動，大概就是這個了。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，美國已確診病例超過1萬4000例，並有200多人死亡。就全球而言，確診病例超過24.5萬例。

紐約 疫情 聯準會 華爾街

相關新聞

美股反彈無力！道瓊再挫逾900點 單周跌17%金融危機來最糟

美股反彈無力，以華爾街有史以來最動盪的一周終結，投資人對新型冠狀病毒的經濟衝擊越來越擔憂。

川普介入、普亭不買帳 油價洗三溫暖

國際油價20日先漲後跌，先是美國總統川普表示將介入沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間的「油價戰」，且德州石油生產主管機關也計劃協調石油業者減產等利多，帶動油價大漲約10%，但之後因俄羅斯立場強硬，又使油價大幅回跌，重挫近6%。

美元狂漲 G7可能干預匯市

美元近來漲勢凌厲，19日升抵三年來高峰，以致其他貨幣對美元幾乎全面下挫，逼得丹麥、挪威等國央行採取行動捍衛國幣，這也升高市場對七大工業國（G7）可能聯手干預匯市的臆測。

國際油價會跌到多低？分析師預估跌破每桶20美元

苦於史上最慘重油價崩跌的交易員認為，最糟糕的狀況還沒到來；儘管油價今年以來已下跌逾60%，但一些大型石油業者與交易員認為...

憂全球燃料需求崩跌 油價再度重挫

儘管傳出石油輸出國家組織（OPEC）與德州能源監管機構談判消息，但因市場憂慮全球燃料需求崩潰，油價今天再度重挫，創近30...

丹麥逆勢升息至-0.6%

日前各國央行為因應新冠肺炎疫情，紛紛調降利率以支撐經濟，丹麥央行卻「反其道而行」，調升主要利率至負0.6%，以減緩丹麥克朗貶值的壓力。

利空罩頂 新興市場前景有壓

在新冠肺炎疫情和國際油價重挫等兩大震撼，正在重傷新興經濟體之際，強勢美元更讓這些國家的處境雪上加霜。

美產業界討2兆美元金援

美國許多大型貿易團體高聲疾呼，期盼華府提供紓困措施，以應對新冠疫情的經濟衝擊，但他們索求的金援規模總計高達2兆美元，遠高於共和黨參議員已提出的大規模刺激方案。

物流業大亂 威脅咖啡供應

隨著新冠肺炎疫情可能導致港口和其他轉運業務延宕，一些大型咖啡豆貿易商準備面臨供應鏈中斷的困境。

挪威、南非、秘魯降息

在新冠肺炎疫情蔓延的情況下，挪威、南非、秘魯等國央行相繼降息。挪威再度緊急降息3碼，使基準利率降至歷史新低，並表示可能進一步調低利率，南非與秘魯央行則一口氣降息4碼，成為全球貨幣寬鬆浪潮的最新跡象。

馬士基撤回財測 股利照發

由於新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈，全球貨櫃海運龍頭馬士基（Maersk）20日表示撤回2020年財測，但預期本季獲利將比一年前好轉，也維持發放股利的計畫，激勵股價20日盤中大漲。

美企債務…市場下顆未爆彈

儘管美股重挫是當前金融市場最熱的新聞，然而令許多交易商及決策官員最戰戰兢兢的其實是企業債務問題，包括債券及貸款，過去十年來信用暢通無阻的好日子已經不再。

熱門新聞

陸停工後空汙對比圖驚人 NASA驚嘆：第一次看見如此景象

新冠肺炎為何在義大利比中國更致命？外媒分析四大因素

義大利封城後 威尼斯運河清澈見底復見魚群天鵝

東奧聖火抵日本後窘境上演 網友： 天有預兆嗎

川普講稿特寫照 被拍到刪「新型冠狀病毒」改成「中國病毒」

美刺激經濟 發成人1200美元、兒童500美元 但弱勢拿得少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。