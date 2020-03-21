美股反彈無力！道瓊再挫逾900點 單周跌17%金融危機來最糟

美股反彈無力，以華爾街有史以來最動盪的一周終結，投資人對新型冠狀病毒的經濟衝擊越來越擔憂。

道瓊工業平均指數在早盤上漲400點之後，下跌913.21點或4.55%收1萬9173.98點。史坦普500指數下跌104.47點或4.34%收2304.92點。那斯達克綜合指數在上揚2%之後下跌271.06點或3.79%收6879.52點。

道指本周下跌17%，創下2008年10月下跌18.2%來最大單周跌幅。史指在上周下跌11.5%後，本周再逾13%。那指本周下跌12.6%。史指和那指本周也創下2008年金融危機來最糟單周走勢。道指已較2月歷史高點下滑35.2%，史指下跌32.1%。

芝商所集團(CME Group)的清算公司Ronin Capital無法滿足其資本要求。該消息在交易最後兩個小時給股票造成了壓力，因為這再次表明在市場急劇下跌之下，部分公司承受著壓力。

讓市場賣壓加重壓力的其他因素包括紐約州的居家命令、原油價格迅速反轉和美元走強。過去一個月價格腰斬的石油，走勢翻轉產生連鎖反應，導致投資人在其他市場上出售資產。

IndexIQ投資長布魯諾(Sal Bruno)說：「市場交易情緒遠超過實際數據。」「這就是造成波動的原因。」

他說：「資產全面遭到拋售，實際上沒有什麼充分的理由，而僅是因為存在恐懼。」「回顧一下，有多少交易是根據訊息，又有多少是基於情感。」

3M大跌9.18%，與迪士尼同步拖累道指。史指科技股由升轉跌，收跌4%，微軟下跌3.76%，高通下跌6.29%。

TD Ameritrade首席市場策略師齊納漢(JJ Kinahan)表示：「波動性不太可能消散。」「大家只能看到市場能建立一些交易區間。」

他說：「目前，沒有人能指出肯定的支撐點或壓力點，因為股指走勢波動太大。」

聯準會(Fed)本周宣布，除了國會的努力外，還將採取一系列刺激措施。並於20日宣布將擴大其資產購買計畫，納入市政債券。但是，這些措施並未緩解投資人的擔憂。

紐約人壽投資公司析師古德溫(Lauren Goodwin)表示：「市場動盪將一直持續到政府在財政或貨幣上為壓力較大的企業和中小企業提供支持為止。」「用以支持因疫情而中斷的經濟的這些措施雖是暫時的，但至關重要。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)20日下令100%無關緊要的企業員工在家工作。他說：「我想我們所能採取的最激烈的行動，大概就是這個了。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，美國已確診病例超過1萬4000例，並有200多人死亡。就全球而言，確診病例超過24.5萬例。