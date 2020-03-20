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美股道瓊期指上漲846點 投資人評估各國刺激方案

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
美股期指周五一度漲逾840點，投資人正在評估政府的刺激措施。 路透
美股期指周五一度漲逾840點，投資人正在評估政府的刺激措施。 路透

全球股債市周五走高之際，美股期指攀升，美元終止連八天漲勢；各國為了應對新冠肺炎疫情衝擊就業和經濟，紛紛推出前所未見的措施，投資人正在評估這些方案。

美股三大期指周五全面上揚，道瓊期指上漲846點，預告道瓊指數周五開盤可能上漲逾783點。標普500期指和那斯達克100期指也都走高。

美股三大指數周四小幅收漲，結束連日來的大幅震盪，投資人正試圖釐清新冠疫情導致的經濟放緩。

儘管美股周四反彈，仍難挽回本周跌勢；截至周四，道瓊指數本周下跌13.36%，料將寫下金融危機以來最大周線跌幅。聯準會（Fed）雖已宣布多項刺激措施，仍難消除投資人疑慮。

New York Life Investments的Lauren Goodwin表示：「市場將繼續震盪，直到政府在貨幣或財政方面對受到衝擊的大公司和中小企業提供支撐。有了這些措施，才能確保疫情帶來的是暫時性的經濟衝擊。」

美股 疫情

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