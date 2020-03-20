鮪魚罐頭之亂引爆 泰國水產集團賺翻漲翻

新冠肺炎疫情在全球掀起民生物資搶購潮，民眾爆買鮪魚和其他海產罐頭囤糧，讓泰國魚罐頭集團一躍為亞洲最亮眼的消費股之一。

根據彭博資訊彙整的數據，拜囤糧潮所賜，泰國聯合冷凍食品公司（Thai Union，簡稱泰聯）過去一周股價勁漲17%，不但躲過這波全球股市拋售潮，還躍居亞洲表現最好的消費類股之一，市值至少增加10億美元。泰聯旗下擁有眾多鮪魚品牌，包括美國鮪魚罐頭Chicken of the Sea及歐洲John West。

為了控制疫情延燒，從法國、德國到美國政府相繼下令關閉學校、餐廳及酒吧並限制旅遊，各地掀起囤積食物和生活必需品的搶購潮。歐洲和美國為泰聯貢獻三分之二的營收。

亞洲創富證券（Asia Wealth）分析師Benjaphol Suthwanish說：「歐洲和美國囤積罐頭食品，將持續提振泰聯營收和獲利。鑒於疫情還將持續一段時間，預期這些主要市場的需求將維持強勁。」

泰國民生消費品需求增加，也激勵境內零售巨擘Berli Jucker過去一周股價勁揚21%，反觀泰股大盤同期下跌6%。Berli Jucker在泰國經營連鎖大賣場，同時生產衛生紙和消費用品。