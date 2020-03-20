國際油價會跌到多低？分析師預估跌破每桶20美元

苦於史上最慘重油價崩跌的交易員認為，最糟糕的狀況還沒到來；儘管油價今年以來已下跌逾60%，但一些大型石油業者與交易員認為，油價將繼續下探，跌破每桶20美元。

高盛、花旗的分析師也預測，未來幾個月油價會延續跌勢；市場試圖釋出信號以遏制供給之際，特定地區的現貨油價甚至可能跌入負值。

新冠肺炎疫情，以及沙烏地阿拉伯與俄羅斯市占率爭奪戰帶來的供給遽增，料將使油價逾10年的需求成長趨勢反轉。油價崩跌，引發各市場賣壓，也對拉丁美洲、中東和美國造成威脅。

預測原油市場的底部向來不易，尤其是油價每天觸及新低的時期。布蘭特油價周三下跌13%至每桶24.88美元，是2003年5月以來新低。本月以來，布蘭特油價已三度出現跌幅超過10%的狀況，追平1991年1月波灣戰爭期間，以及2008年12月金融危機時的紀錄。

彭博資訊訪調的20位交易員中，有18人認為，布蘭特油價將跌破每桶20美元，西德州油價則比布蘭特油價的水準低3到5美元。油價低迷的狀況，可能延續數周甚至到今年底。

花旗集團分析師預測，布蘭特油價第2季平均價格為每桶17美元以下，若按悲觀預測，均價將為每桶5美元，部分地區因缺乏儲存空間和物流飽和，導致現貨油價跌至負值。