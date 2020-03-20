疫情衝擊 CFA考試延期至少半年

特許金融分析師協會（CFA Institute）宣布，原定6月的考試將延期舉行，以因應新冠肺炎疫情。許多想應試的考生至少要等到12月。

彭博資訊報導，CFA協會19日發布聲明，報名參加6月考試的考生將自動順延至下兩個考期應試，而CFA協會正努力和全球協辦單位研議確切時間。最早有望在今年12月恢復考試。

逾24.5萬名考生報名6月的這場考試，希望能獲取資格，讓求職更順遂。要通過三個等級的考試，才能被授予這個最具挑戰性的金融檢定資格。新冠肺炎疫情已導致全球許多會議、演唱會、大學課程、體運賽事，以及其他聚會相繼宣布取消或延期。

CFA協會通常在6月舉行三個等級的考試，12月舉行第一級考試。今年是最後一年在第一級考試中採用紙筆測驗。該協會2月宣布以後改用電腦測驗。從2021年開始，第一級考試每年舉行四次。