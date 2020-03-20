疫情衝擊 CFA考試延期至少半年
特許金融分析師協會（CFA Institute）宣布，原定6月的考試將延期舉行，以因應新冠肺炎疫情。許多想應試的考生至少要等到12月。
彭博資訊報導，CFA協會19日發布聲明，報名參加6月考試的考生將自動順延至下兩個考期應試，而CFA協會正努力和全球協辦單位研議確切時間。最早有望在今年12月恢復考試。
逾24.5萬名考生報名6月的這場考試，希望能獲取資格，讓求職更順遂。要通過三個等級的考試，才能被授予這個最具挑戰性的金融檢定資格。新冠肺炎疫情已導致全球許多會議、演唱會、大學課程、體運賽事，以及其他聚會相繼宣布取消或延期。
CFA協會通常在6月舉行三個等級的考試，12月舉行第一級考試。今年是最後一年在第一級考試中採用紙筆測驗。該協會2月宣布以後改用電腦測驗。從2021年開始，第一級考試每年舉行四次。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言