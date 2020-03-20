疫情雖波及蘋果供應鏈 iPhone 12仍有望秋季發表

新冠肺炎疫情雖波及蘋果公司在中國大陸許的供應鏈，但消息人士透露，疫情並未打亂新款iPhone的時間表，蘋果仍有望依往例在秋季發表支援5G的新一代iPhone（暫稱iPhone 12）。

彭博資訊引述知情人士報導，蘋果仍可望如期在9月發表新款旗艦iPhone，部分原因是供應鏈通常5月才會開始量產，這意味除非大陸疫情嚴重惡化，否則鴻海集團等硬體組裝廠仍有很多時間備妥組裝所需要的零件。

目前疫情並未導致蘋果新一代智慧手機的計畫受阻。例如，蘋果在2月大陸工廠關閉期間，已開發出「測試版」新款iPhone，且蘋果供應鏈在大陸的組裝廠，儘管2月營運多數時間尚未恢復正常，但鴻海集團希望營運能在3月底前恢復正常。

組裝廠僅是蘋果供應鏈的一環。消息人士表示，目前供應鏈並非所有環節都恢復正常步調，原因是發往組裝廠的零件數量仍偏低。